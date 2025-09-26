Jueves, septiembre 25, 2025
Sopesa Europa derribar cazas y drones rusos que violen espacios aéreos de la OTAN

Ursula von der Leyen señala que derribar cazas y drones rusos en espacio aéreo de la OTAN
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante su intervención en la Cumbre del Clima 2025, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU en Nueva York, el 24 de septiembre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Europa Press

Madrid. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la posibilidad de derribar cazas y drones rusos que se introduzcan en el espacio aéreo de los países miembro de la OTAN “está sobre la mesa”, una cuestión que ve esencial para “defender cada metro cuadrado” del territorio europeo.

“Mi opinión personal es que tenemos que defender nuestro territorio y eso significa que si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras“, explicó durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN.

En este sentido, señaló que Rusia está poniendo a Europa “a prueba en todos los campos”. “Es una guerra híbrida que (Rusia) está librando contra las democracias de la UE. Es decisión de la OTAN, pero yo digo muy claro: no toques nuestro territorio“, subrayó.

Te puede interesar: Trump cree que acciones rusas para detener la guerra son insuficientes: JD Vance

Asimismo, hizo hincapié en que el bloque comunitario sigue siendo “muy claro a la hora de mostrar su apoyo a Ucrania y lo que esto significa”. “Hemos invertido en economía y defensa y vamos a seguir este curso, del lado ucranio, y esto implica darles las capacidades militares que requieren para defender su país“, sostuvo la funcionaria.

