Viernes, agosto 22, 2025
OpiniónCon la lengua al rojo

Sonámbulo

Ricardo Antonio Landa


I
Nunca supe ser sonámbulo,
ni vi las huellas que dejaba
Solo sé que al sonambular
se flota como balsa entre la niebla.

II
Sonambular descalzo
sobre una cumbre de preguntas.

A mi paso incierto, un aletear acude,
picotea mi oído y quedan en la nuca
las palabras que nunca nos dijimos.

III
Entresoñando
anduve por sitios raros.

En uno, sobre un muro
sincopaba la sombra
de un jazzista que nunca vi.

Él tocaba hacia una casa y no le abrían.

Sonambular quizá sea
llamar a la puerta del extravío.

IV
Los sonámbulos hacen y deshacen caminos.

Uno va, vuelve  y se ovilla en su nido.

Supongo que es así.

¿Y si durante el andar
alguien le habla, algo se cae o se tropieza consigo?
¿Se rompe el destino?

El sonámbulo sueña un laberinto

Ricardo Antonio Landa, junio de 2020, agosto de 2025.

(Fotografía, Alfred Eisenstaedt)

Puedes leer: Diluvios

Temas

Más noticias

Nacional

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...
Internacional

Israel intensifica ofensiva en Gaza con miras al último gran bastión de Hamas

La Jornada -
Afp Gaza. A golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ejidatarios de San Baltazar rechazan invadir La Margarita; “el Tribunal Agrario nos dio la posesión de 1.8 has en 2020”, refieren

Patricia Méndez -
Ejidatarios de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche rechazaron que invadan alrededor de dos hectáreas de la Unidad Habitacional La Margarita, así como...
00:04:47

Denuncian a la secretaria de Desarrollo Urbano de la capital por no frenar las invasiones en Covadonga

Patricia Méndez -
La Fundación “Julita” denunció ante la Contraloría Municipal a la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, por la omisión en frenar...

Armenta acusa al PAN de financiar campaña sucia contra su gobierno y el alcalde Chedraui

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente este jueves que hay una campaña de desprestigio en contra de su administración y la del alcalde...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025