Son tres los universitarios que buscarán la rectoría de la BUAP

La actual rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, fue avalada este miércoles por la Comisión de Auscultación para poder contender por su reelección como rectora de la máxima casa de estudios de la entidad.

Otros dos postulados, el politólogo César Cansino García, y el exdirector de la Facultad de Administración, Ricardo Paredes Solorio, también obtuvieron la idoneidad para registrar sus candidaturas.

El calendario aprobado por el Consejo Universitario de la BUAP establece que los universitarios que obtuvieron el visto bueno de la Comisión de Auscultación podrán registrarse este día ante la Comisión Electoral como candidatos, de manera oficial.

La Comisión Electoral está integrada por Salvador Galicia Isasmendi y Fabián Galindo Ramírez; dos representantes académicos, Guadalupe Tenorio Iturbide y María Inés Antonio Villanueva; dos del alumnado, Ileana Dorantes Hernández y Ximena Aguilar Cabal; así como personal no académico, José Luis Guevara Pérez.

Hasta el cierre de la presente edición el organismo no había dado a conocer otras postulaciones aprobadas a la rectoría.

La lista

Desde la noche del martes, por plataformas de mensajería directa como whatsapp, se filtró a universitarios, medios de comunicación y la clase política poblana la lista de citatorios apronada por la Comisión de Auscultación. Llamó la atención la inclusión de Beatriz Gutierrez Mueller, cónyuge del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien es poblana y se desempeña oficialmente como académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la BUAP. El asunto escaló a espacios periodísticos y redes de diversas partes del país.

Sin embargo, por la mañana del miércoles fuentes cercanas al proceso señalaron que la postulación de Gutiérrez no prosperó debido a que no realizó el trámite de la constancia académica y únicamente fue inscrita por la propuesta, manifestada en línea, por un estudiante. Además, el director del instituto, Giuseppe lo Brutto, declaró a un portal local que la escritora no se presentaría ante la comisión.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez, quien suele ser muy activa en sus redes sociales, no manifestó nada públicamente sobre su postulación y al final, no acudió a la cita para la entrevista.

De acuerdo con la Comisión de Auscultación Universitaria, más de 33 mil firmas de apoyo fueron entregadas para los aspirantes a ocupar la rectoría. De estas, más de 32 mil respaldaron a la actual rectora, Lilia Cedillo Ramírez, quien busca la reelección.

Esta comisión fue integrada por trece personas: dos autoridades personales de unidad académica, Jorge Luis Castillo Durán y Felipe Pérez Rodríguez; dos miembros del personal académico, Amira del Rayo Flores y Jaime Rebollo Vázquez; dos representantes del alumnado, Nahomi Mendoza Ramírez y Xavier Capetillo Rodríguez; y un representante no académico, Ivett Ortega Méndez.

Así también, por representantes de consejos por funciones, como el de Investigación y Estudios de Posgrado, con los doctores Amado Torralba Flores e Israel León O´Farril; el de Docencia, Ángel Xolocotzi Yáñez y María Gutiérrez Barona; y el de Extensión y Difusión de la Cultura, Luz María Salvatori González y José Luis Hernández Ameca.

La lista de postulaciones incluyó a 9 universitarios: Laura Alicia Barroso Yañez César Ricardo Cansino Ortiz, María Lilia Cedillo Ramírez,, Eloísa Shengli Chilian Herrera y Salvador Galicia Isasmendi. Asimismo: Odorico Mora Carreón, Ricardo Paredes Solorio y Rodolfo Javier Zepeda Memije.

Declinan a favor de Cedillo

La actual titular de la Administración Central, Lilia Cedillo Ramírez, quien recibió más de 32 mil firmas de apoyo a su reelección, de las poco más de 33 mil que llegaron a la Comisión, agradeció el apoyo de sus prosélitos: “Yo siento mucha alegría, mucho agradecimiento para quienes confían en mí y siguen confiando en mi persona y bueno, pues un gran compromiso con toda la comunidad universitaria”.

Luego, Cedillo resaltó: “la democracia es así y cuando hay una amplia participación significa que la gente confía. Entonces, el que haya nueve personas que han sido postuladas es un signo de que nuestra comunidad es muy participativa y es una comunidad que confía también en los procesos”.

Cuando le preguntaron sobre la postulación de Beatriz Gutiérrez, respondió: “Miren, yo soy muy respetuosa de quienes quieren y quienes no quieren, así somos todos los seres humanos, tenemos la libertad de decidir a quién apoyamos y a quién no apoyamos y soy muy respetuosa de las decisiones”.

Eloísa Shengli Chillián, en una entrevista con medios, declinó a favor de la actual rectora.

La campaña iniciará el 29 de agosto al 8 de septiembre, mientras que la jornada de auscultación sectorial se efectuará el 10 de septiembre. En tanto, la calificación y nombramiento del titular de la rectoría de la BUAP será el 12 de septiembre, para el periodo 2025–2029.