Son de otro estado y familiares entre sí, las víctimas halladas en una fosa clandestina de la colonia Miguel Hidalgo: FGE

Los cuatro cadáveres localizados en una fosa ubicada en una vivienda de la colonia Miguel Hidalgo de la capital poblana, corresponden a personas originarias de otro estado y familiares entre sí.

Así lo indicó el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, quien dio a conocer que hay personas detenidas por ese crimen, las cuales tampoco son oriundas de Puebla.

Los análisis de genética forense para identificar a las víctimas aún no concluyen, no obstante, el funcionario refirió que hay elementos suficientes para determinar que las personas no son del estado y que, además, son familiares entre sí.

En el mismo sentido, indicó que los detenidos por ese suceso tampoco son poblanos, sin embargo, fue enfático en no dar a conocer detalles como el número de personas detenidas ni el nombre del estado del que provienen pues dijo que se trata de una investigación delicada que aún está en marcha.

Incluso señaló que no se descarta que haya más cadáveres en el sitio, por lo que las exploraciones en el aún continúan.

En su oportunidad, el fiscal especializado de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Alejandro García Badiola, explicó que el pasado 15 de octubre se recibió una denuncia por la desaparición de una mujer de nombre Estefanía Ivone, hecho que llevó a los agentes de investigación a un inmueble ubicado en la calle San Antonio Abad de la colonia Miguel Hidalgo, al norte de la ciudad.

Mediante labores de vigilancia, vecinos informaron que habían observado a hombres entrar y salir del lugar pese a que estaba abandonado, algunos de ellos, con bolsas negras, además, notaron un fétido olor proveniente de ese sitio.

La FGE obtuvo una orden de cateo y el lugar fue inspeccionado el 16 de noviembre pasado, hecho mediante el que se encontró un entierro clandestino con cuatro cadáveres, de los que dos eran hombres y dos mujeres.

Personas fueron detenidas durante la revisión pero las autoridades insistieron en no revelar más datos de ellos hasta que la investigación avance, no obstante, se dijo que estas se encuentran en prisión preventiva oficiosa.