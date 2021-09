Son antiaborto, la mayoría de los diputados del Congreso que rendirán protesta el miércoles

Aunque los diputados electos del Congreso de Puebla que iniciarán funciones el miércoles próximo reconocieron que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la criminalización del aborto, los obliga a entrar a la revisión del Código Penal del estado, la mayoría se rehusó a manifestar su apoyo a la medida e incluso sugirieron llevar el tema a una consulta popular, pese a que ya fue discutido en un parlamento abierto en abril pasado.

De un total de 41 representantes populares, la única que se ha pronunciado abiertamente a favor de que se legalice la suspensión del embarazo dentro de las 12 semanas de gestación es Mónica Silva Rojas del Partido del Trabajo (PT).

Natalí Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) que forma parte de los colectivos que impulsan la despenalización, equiparó la sentencia de la SCJN con la que emitió el 15 de junio de 2015 ese mismo tribunal para legalizar los matrimonios igualitarios, figura que tardó más de cinco años en ser incorporada al Código Civil de Puebla.

“La dificultad se da porque la corte le regresa la responsabilidad a los congresos locales de asumir su tarea de transformar sus códigos para que no se criminalice a las mujeres (…) eso dependerá del interés de los propios congresos en seguir el sentido de progresividad de los derechos humanos y de su voluntad política”, expuso la activista.

El 7 de septiembre pasado, la corte determinó que son inconstitucionales las porciones normativas de los códigos penales de los estados que “criminalicen el aborto de manera absoluta”, es decir, que no contemplen la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación.

Se buscarán los consensos: Céspedes

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, coordinador de la bancada mayoritaria de Morena que se perfila como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, reconoció que los diputados están obligados a entrar al análisis del aborto, por lo que trabajarán en una ruta de acción que involucrará la búsqueda de consensos.

En entrevista con los medios de comunicación, no dio fechas para el inicio de la discusión pues manifestó que el caso amerita actuar con reserva, ya que el Poder Legislativo tiene mucho por analizar y debe ser respetuoso del orden bajo el cual se desarrollan ese tipo de asuntos.

En tanto, el diputado electo del PT Mariano Hernández Reyes se pronunció a favor de que se organice una consulta popular en Puebla, para que el Congreso conozca el parecer de la ciudadanía.

A su vez, los diputados electos de Movimiento Ciudadano (MC) Fernando Morales Martínez y Fedra Suriano Corrales se negaron a fijar postura, al argüir que la sentencia de la SCJN no es clara y su partido no ha determinado a nivel nacional la posición que asumirá.

“Hay muchas lagunas en este fallo de la corte, en esencia es un fallo en función de una ley ya aprobada en el estado Coahuila, consistente en que no puedes penalizar a una mujer por abortar, no la puedes meter en la cárcel, pero entonces ahí viene la pregunta jurídica: ¿lo que no es sancionado es permitido?”, cuestionó Morales.

Además, dijo que uno de los ministros que participó en la discusión del tema la semana pasada manifestó que la despenalización no significa que la SCJN permita el aborto.