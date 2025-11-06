Miércoles, noviembre 5, 2025
Son alrededor de 500 las comunidades que conforman el catálogo nacional de Pueblos Indígenas

Algunas poblaciones ya no conservan su lengua con fuerza, reconoció el consejero Alberto Dolores

Elizabeth Rodríguez Lezama

Alrededor de 500 comunidades se encuentran dentro del catálogo de pueblos indígenas en el país, lo que les permite acceder a recursos económicos dependiendo de sus proyectos y necesidades, explicó Alberto Dolores Flores consejero nacional de los Pueblos Indígenas, quien destacó como ejemplo el caso de Alcomunga, junta auxiliar de Ajalpan donde se recibieron alrededor de 45 millones de pesos.

Señaló que no todas las poblaciones indígenas están dentro de la lista, tal es el caso de Santa María Coapan junta auxiliar de Tehuacán, que a su parecer cumple con los requisitos culturales, organizativos y territoriales, mientras que en contraste municipios como Chapulco y San y Gabriel Chilac sí están incluidos, a pesar de que en algunos de ellos la lengua indígena ya no se conserva con la misma fuerza.

Destacó que para son los propios pueblos los que deben definir si se autodeterminan como comunidades indígenas, pero para estar en el catálogo se tiene que cumplir con un proceso de registro dentro del cual hay que cumplir varios requisitos como tener tradiciones, hablar una lengua indígena, contar con un sistema de organización comunitario y en lo territorial debe existir el ejido o lo comunal.

Recordó que el 10 por ciento del presupuesto del gobierno federal se destina para apoyar a los pueblos indígenas; la cantidad que se otorga depende de diversos factores, entre ellos las necesidades y la cantidad de población.

Son los propios pobladores los que definen en qué se invierte el dinero recibido, aunque en su mayoría optan por la construcción de caminos o la dotación de servicios como el agua potable, pero pueden desarrollar diferentes proyectos siempre y cuando sean de beneficio comunitario.

El registro está abierto permanentemente, de modo que las poblaciones que así se autodeterminen pueden solicitar su ingreso al catálogo nacional en cualquier momento, presentando los requisitos, los cuales se encuentran publicados en la página de internet del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

EU realiza ensayo con misil balístico nuclear desarmado

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. Estados Unidos realizó un vuelo de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado, informó este miércoles la base de...
Cae ‘El Dany’, uno de los más buscados por el FBI; fue detenido en Culiacán

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, elementos de seguridad federales detuvieron este miércoles a Daniel Silvestre Manjarrez, alias “El Dany”,...

