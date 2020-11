Son 900 las obras inexistentes del CAPCEE durante el morenovallismo, revela el gobernador

A 900 han aumentado las obras inexistentes reportadas por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) durante el morenovallismo, pero a ese delito se ha sumado otro: la emisión de facturas falsas sobre materiales e insumos para dichos trabajos, informó el gobernador, Luis Miguel Barbosa.

En su habitual rueda de medios, el mandatario expresó que el caso del organismo tiene “muchas vertientes, ya en el resumen de todas las obras, rehabilitaciones y construcciones (inexistentes), son más de 900, más de 900 y ya está presentada la denuncia, ya por parte de la Secretaría de Infraestructura, se fueron levantar las actas donde hubo que haber una obra y no existe, más de 900”.

Luego se refirió al segundo ilícito: “Ahora resulta también que si las acciones no existen, no se llevaron a cabo, ¿con qué se justificaron?… con operación simuladas y facturas falsas, ya salió también y a quienes se involucra todo eso, es a los titulares de CAPCEE, no voy a decir nombres, piensan que están separadas de responsabilidad (por que no firmaron documentos sobre estos hechos), pero no: lamento que haya habido tanto abuso”.

En seguida, en franca alusión a la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Della Vecchia, -esposa de Pablo Rodríguez Regordosa, quien fue secretario del Trabajo y Competitividad en el sexenio de Rafael Moreno Valle- y a la presidente estatal de dicho instituto político, Genoveva Huerta Villegas, ironizó y recomendó:

“Que salga a decir el PAN que ‘Miguel Barbosa dice estas cosas porque no da resultados’, como dice una pariente que está metida en la Ciudad Modelo y otra que es dirigente del PAN, ellos que se deslinde de la gente del PAN que hicieron tanta porquería”.

El pasado 8 de octubre Luis Miguel Barbosa Huerta informó que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Benito Cruz Bermudez, es uno de los exdirectores del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos que está denunciado por la malversación de 170 millones de pesos que tenían que haber sido destinados a la edificación de 170 escuelas, que hoy son inexistentes.

“Los denunciados en el CAPCEE son todos los extitulares, está todo comprobado, cuántas escuelas, alrededor de 170 escuelas en construcción, ¡malditos, como abusaron de nuestro Puebla!, unas fueron con recursos federales, otros estatales”, precisó el mandatario en la rueda de medios en esa ocasión.

Cabe recordar que a Cruz Bermúdez lo sucedieron en la Dirección del CAPCEE, Diego Corona Cremean, Gustavo Guzmán Fernandez y José Luis Ontañón León.