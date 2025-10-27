Son 6 nuevos Tesoros Humanos Vivos, mujeres y hombres que conservan saberes

Gabriel Méndez Castañeda, Esther Muñoz Osorio, Miguel López Juárez, María Juana Gayetana Coyoti Cuautli, Juan Gabriel Eliosa Cañete y Juana Leonor Victoriano son los hombres y mujeres que este año fueron reconocidos como Tesoros Humanos Vivos.

Estas personas galardonadas en la convocatoria de la Secretaría de Arte y Cultura representan valores patrimoniales materiales e inmateriales que cultivan y son portadores de un conocimiento comunitario que también transmiten.

Por medio de un acto cerrado, la titular de la dependencia Alejandra Pacheco Mex dijo que cada uno de los ancianos reconocidos representa la continuidad de saberes en ámbitos como la música, la danza, las tradiciones orales, los rituales, la medicina y la cocina tradicional, las técnicas artesanales y la lectura de la naturaleza.

“Estos reconocimientos, más allá de un estímulo económico, son un tributo a la memoria, la sabiduría y la identidad. Cada Tesoro Humano Vivo es un faro que guía el camino hacia un futuro donde la tradición y la modernidad conviven en equilibrio”, consideró.

Esta convocatoria recibió, como desde el inicio de su instalación, apoyos del Programa de Apoyos a la Cultura vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2025, de la Secretaría de Cultura federal.

Esta vez, fueron reconocidas tres mujeres y tres hombres mayores de 65 años –de los cuales no se informó su precedencia o comunidad a la que pertenecen-, quienes se han distinguido por su entrega, talento y amor por sus comunidades, convirtiéndose en guardianes del patrimonio inmaterial del estado.

Cada uno de los seleccionados recibió 60 mil pesos. Según la convocatoria, deberá realizar una actividad que transmita sus conocimientos y saberes a un mínimo de 50 asistentes y facilitar la realización de una cápsula de video sobre la manifestación que practican.

El reconocimiento considera el valor y carácter representativo de su valor, su arraigo, si existe un riesgo de desaparición y si hay una transmisión efectiva a la sociedad de dichas actividades.

La convocatoria tuvo su primera edición en 2020, continuó en 2021 y 2023, y con ella se ha buscado visibilizar la importancia del patrimonio cultural inmaterial. En 2023 y 2024, por ejemplo, se reconocieron a 11 ancianos portadores de conocimientos y tradiciones oriundos de Acatzingo, Atlixco, Huaquechula, Ajalpan Hueyapan, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, Tochimilco y Tepexi de Rodríguez, entregando más de un millón de pesos.

En la emisión de 2024 participaron 39 ancianos de municipios como Acatzingo, Ajalpan, Atlixco, Calpan, Chilac, Huaquechula, Huehuetla, Miahuatlán, Cholula, Tepetzintla, Zapotitlán y Zacatlán, entre otros, con diversidad en artes y prácticas sociales.

Los seis Tesoros Humanos Vivos seleccionados el año anterior fueron Encarnación García García, de San Sebastián Villanueva, Acatzingo; Guillermina Gregoria Castillo, de San Felipe Otlaltepec, Tepexi de Rodríguez; Santiago Apolinar Marcos, Tepetzala, Cuetzalan; José Pedro Román Sebastián Coyotl Cuatzon, de San Antonio Papalotepec, San Andrés Cholula; Yolanda Camarillo Hidalgo, de San Gabriel Chilac; y Francisca del Carmen Martínez, de Tanamacoyan, Hueyapan.