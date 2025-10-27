Lunes, octubre 27, 2025
NoticiasCultura

Son 6 nuevos Tesoros Humanos Vivos, mujeres y hombres que conservan saberes

Son 6 nuevos Tesoros Humanos Vivos, mujeres y hombres que conservan saberes
Paula Carrizosa

Gabriel Méndez Castañeda, Esther Muñoz Osorio, Miguel López Juárez, María Juana Gayetana Coyoti Cuautli, Juan Gabriel Eliosa Cañete y Juana Leonor Victoriano son los hombres y mujeres que este año fueron reconocidos como Tesoros Humanos Vivos.

Estas personas galardonadas en la convocatoria de la Secretaría de Arte y Cultura representan valores patrimoniales materiales e inmateriales que cultivan y son portadores de un conocimiento comunitario que también transmiten.

Te puede interesar: Muros abiertos, proyecto para reconocer a los animales con los que se cohabita

Por medio de un acto cerrado, la titular de la dependencia Alejandra Pacheco Mex dijo que cada uno de los ancianos reconocidos representa la continuidad de saberes en ámbitos como la música, la danza, las tradiciones orales, los rituales, la medicina y la cocina tradicional, las técnicas artesanales y la lectura de la naturaleza.

“Estos reconocimientos, más allá de un estímulo económico, son un tributo a la memoria, la sabiduría y la identidad. Cada Tesoro Humano Vivo es un faro que guía el camino hacia un futuro donde la tradición y la modernidad conviven en equilibrio”, consideró.

Esta convocatoria recibió, como desde el inicio de su instalación, apoyos del Programa de Apoyos a la Cultura vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2025, de la Secretaría de Cultura federal.

Esta vez, fueron reconocidas tres mujeres y tres hombres mayores de 65 años –de los cuales no se informó su precedencia o comunidad a la que pertenecen-, quienes se han distinguido por su entrega, talento y amor por sus comunidades, convirtiéndose en guardianes del patrimonio inmaterial del estado.

También puedes leer: Cecilia Rascón lanza Asústame Panteón, un disco que celebra las leyendas y el Día de Muertos

Cada uno de los seleccionados recibió 60 mil pesos. Según la convocatoria, deberá realizar una actividad que transmita sus conocimientos y saberes a un mínimo de 50 asistentes y facilitar la realización de una cápsula de video sobre la manifestación que practican.

El reconocimiento considera el valor y carácter representativo de su valor, su arraigo, si existe un riesgo de desaparición y si hay una transmisión efectiva a la sociedad de dichas actividades.

La convocatoria tuvo su primera edición en 2020, continuó en 2021 y 2023, y con ella se ha buscado visibilizar la importancia del patrimonio cultural inmaterial. En 2023 y 2024, por ejemplo, se reconocieron a 11 ancianos portadores de conocimientos y tradiciones oriundos de Acatzingo, Atlixco, Huaquechula, Ajalpan  Hueyapan, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, Tochimilco y Tepexi de Rodríguez, entregando más de un millón de pesos.

Te recomendamos: Estrenarán Aura, dramaturgia de Juan Tovar basada en la obra de Carlos Fuentes

En la emisión de 2024 participaron 39 ancianos de municipios como Acatzingo, Ajalpan, Atlixco, Calpan, Chilac, Huaquechula, Huehuetla, Miahuatlán, Cholula, Tepetzintla, Zapotitlán y Zacatlán, entre otros, con diversidad en artes y prácticas sociales.

Los seis Tesoros Humanos Vivos seleccionados el año anterior fueron Encarnación García García, de San Sebastián Villanueva, Acatzingo; Guillermina Gregoria Castillo, de San Felipe Otlaltepec, Tepexi de Rodríguez; Santiago Apolinar Marcos, Tepetzala, Cuetzalan; José Pedro Román Sebastián Coyotl Cuatzon, de San Antonio Papalotepec, San Andrés Cholula; Yolanda Camarillo Hidalgo, de San Gabriel Chilac; y Francisca del Carmen Martínez, de Tanamacoyan, Hueyapan.

Temas

Más noticias

Internacional

Bloqueo de Israel en Gaza impide a ONU retirar bombas no detonadas

La Jornada -
Ap, The Independent y Europa Press Ciudad de Gaza. Las municiones que no detonaron durante los ataques y bombardeos del ejército israelí en Gaza representan...
Nacional

Sheinbaum anuncia hospital oncológico y estrategia contra cáncer de mama

La Jornada -
Redacción La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en diciembre se inaugurará el primer hospital oncológico La Pastora, en la Ciudad de México, que tendrá...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más noticias

00:01:31

INAOE alinea 3 actos de divulgación astronómica para el fin de semana en Puebla

Paula Carrizosa -
Como la alineación de los planetas, en Puebla se alinearán tres actos de divulgación astronómica: las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del...

Hallazgo de pez fósil en Molcaxac pone a Puebla como centro de origen mundial

Paula Carrizosa -
El registro fósil de un pez hallado en una comunidad mixteca de Puebla abrió un amplio panorama: el ser una nueva especie y hasta...
00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025