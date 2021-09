Ricardo Pérez Solorio dice que este proceso define la continuidad o el cambio en la universidad

Ricardo Pérez Solorio, exdirector de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), se registró como candidato a la titularidad de la Administración Central recordó que en el anterior proceso por la rectoría fue candidato y consideró que este proceso será definitivo para que los universitarios decidan entre la continuidad y el cambio.

El académico llegó a Ciudad Universitaria con sus representantes y en la puerta 1 coincidió con una de sus rivales, la fislósofa Guadalupe Grajales y Porras, quien estaba finalizando una entrevista con medios de comunicación y a quien le dijo: “Me da mucho gusto que también esté aquí, creo que desde adentro se tienen que cambiar las cosas y vamos a trabajar muy bien en ese sentido, gusto en saludarla”.

Luego se dirigió a los reporteros, camarógrafos y fotoperiodistas: “Quiero denunciar en este momento que deja pasar a cualquier profesor que vaya apoyando a la candidata oficial supuestamente en base a un folio y no dejan pasar a los medios. Pedí que dejarán pasar a los medios y dicen que no, que no tienen instrucción. Creo que no se vale, creo que traen globos creo que traen muchos coches y están rompiendo el tema de la contingencia que se manejó”.

Más adelante dijo: “En días pasados no nos dejaban pasar a la institución, para lo que es la Comisión de Auscultación más que a dos personas: el aspirante y el representante. En este momento voy a pasar con cuatro personas: el aspirante el representante y el observador y el suplente, tiene que haber un suplente”.

Luego, señaló: “Regresó al tema fundamental: hay muchas injusticias, hay acoso laboral, hay terrorismo laboral en la institución y tenemos que acabar con él. Por eso estamos aquí, por eso vamos a defender a nuestra universidad y somos un movimiento, somos el Movimiento de Renovación Universitaria. la gran pregunta es: ¿qué queremos?, ¿es continuidad o queremos cambio?, queremos cambio, esa es la respuesta, eso es lo que vamos a abanderar”.

En seguida, a pregunta expresa, criticó la legitimidad del proceso: “es ilegítimo cómo se seleccionaron (los consejeros universitarios). No somos una universidad autónoma, como universidad autónoma nos regimos por leyes y reglamentos al interior, pero también nos regimos por la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por un lado y, por otro lado, también por un Estatuto al interior de la Universidad qué les ha permitido encontrarle vacíos a la ley yo creo que la ilegitimidad está en cómo se ha seleccionado a quienes están al frente como representantes, como consejeros, cuando ha votado un 10 por ciento o un 15 por ciento en las anteriores elecciones virtuales del año pasado y creo que entonces hay que trabajar mucho en que se considere a toda la población y esto hoy que sabemos que a la candidata oficial la apoyan más de 50 mil votos, ¿no es creíble?, y lo vamos a ver el día de la votación, vamos a ver el día de la votación esta realidad”.