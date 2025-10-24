Viernes, octubre 24, 2025
Solo tres localidades siguen incomunicadas en Puebla: SICT

Yadira Llaven Anzures

Los trabajos de rehabilitación de infraestructura en la Sierra Norte de Puebla, afectada por las lluvias torrenciales, reportan un avance significativo en la reconexión terrestre, al únicamente persistir tres comunidades incomumicadas.

Así lo informó este viernes el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, durante la “Mañanera del Pueblo”.

​El funcionario federal destacó la intensidad de las labores, informando que a la fecha se ha restablecido el paso en 29 de las 32 localidades que se encontraban incomunicadas en el estado, logrando la liberación de 43 caminos.

​Esteva Medina detalló el despliegue humano y de maquinaria para superar los estragos causados por los deslaves.

​Dijo que se mantienen activos 72 máquinas y 182 trabajadores distribuidos en 33 frentes de trabajo en la entidad, incluyendo zonas como el Puente Tlaxcalantongo, Xaltepec y el camino Naupa-Xolotla.

​Además, agregó se han retirado un total de 2 millonez 323 mil 600 metros cúbicos de material de derrumbes y deslaves.

​Respecto a la infraestructura estratégica, el secretario señaló que de los 19 puentes afectados en Puebla, seis ya cuentan con paso provisional.

​El resto de los puentes está siendo evaluado por proyectistas y técnicos, quienes ya trabajan en los proyectos ejecutivos para su reconstrucción, la cual, en algunos casos, ha requerido soluciones inmediatas como la instalación de cajones y tubos para garantizar la movilidad.

​A pesar de los importantes avances, destacó que el reto se centra ahora en las tres localidades de Puebla que aún permanecen sin conexión terrestre.

El titular de la SICT reiteró el compromiso de la coordinación federal para que estas últimas comunidades queden liberadas en los próximos días, destacando que las cuadrillas trabajan en varios turnos, incluso nocturnos, para agilizar la reconexión total de la región.

