Solo se tiene la escritura de dos de siete predios donde están los arcos de seguridad en Puebla: SSP

Si no hay certeza jurídica, tampoco habrá inversión para rehabilitar los inmuebles

Yadira Llaven Anzures

El secretario de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, reveló una preocupante situación administrativa y jurídica en los llamados Arcos de Seguridad del estado, al confirmar que, de las siete estructuras operativas, solo dos cuentan con escrituras que acreditan la propiedad estatal de los predios.

En entrevista, el funcionario informó que el resto de los arcos enfrentan problemas de certeza jurídica, incluyendo casos en donde las instalaciones están asentadas en terrenos ejidales o requieren trámites administrativos para su regularización.

“De los siete, solo tenemos dos que pertenecen al estado, el resto estamos como el de Tepexi, hablamos con el alcalde. Hay un tema ahí de ejidos todavía y vamos a hacer la investigación con el departamento de tierras para regularizar esta situación y que podamos hacer la inversión”, declaró.

Sánchez González destacó que esta falta de certeza jurídica es un obstáculo para la inversión a largo plazo, aunque aseguró que el gobierno está avanzando para remediar la situación.

Expuso que los únicos arcos que actualmente pertenecen al estado y tienen sus trámites en regla son los ubicados en Huejotzingo, Palmar de Bravo y Amozoc.

Por lo tanto, enfatizó la necesidad urgente de inversión debido al deterioro de las instalaciones por la falta de mantenimiento, lo que afecta las condiciones de habitabilidad para el personal de seguridad que opera en ellos.

Precisó que el plan de mejora incluye la regularización jurídica, y presentar la documentación ante la Dirección General de Tenencia de la Tierra para transferir la propiedad al Estado y permitir la inversión.

Agregó que se asignarán recursos para mejorar las condiciones de habitabilidad de los arcos, incluyendo servicios sanitarios, electricidad y mobiliario digno.

Además, dijo que se incorporarán patrullas, drones y torres de videovigilancia para fortalecer la presencia y capacidad de respuesta de seguridad.

A pesar de las carencias y la situación irregular de los terrenos, el titular de la SSP aseguró que las fuerzas de seguridad continúan trabajando, debido a que es una prioridad mantener presencia en estos puntos estratégicos de las carreteras y autopistas de Puebla.

Solo se tiene la escritura de dos de los siete predios donde están los arcos de seguridad: SSP

