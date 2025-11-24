Sólo se investiga el 10 por ciento de las denuncias a deudores alimenticios

En los últimos seis años, las denuncias contra deudores alimenticios se duplicaron en Puebla, cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que las denuncias pasaron de 214 en 2020 a 427 este 2025. Sin embargo, las carpetas iniciadas por este delito que parece no tener freno, no crecen a ese ritmo, apenas llegaron a registrarse menos del 10 por ciento de las acusaciones.

De acuerdo con la estadística de la FGE -el folio 210421525000452- de las 214 denuncias en 2020, el registro de las carpetas de investigación iniciadas por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, llegó a 44. En 2021, fueron 225 denuncias y 33 carpetas. En 2022; 249 y 41 carpetas. 2023 sumó 302 denuncias y 35 carpetas. 2024 computó 450 quejas, pero inició el proceso sólo a 44 de éstas, 2025 sumó 427 denuncias hasta octubre, pero sólo 19 carpetas hasta julio de este año.

Activistas del Frente de Deudores Alimenticios en Puebla sostienen que el aumento de denuncias se debe a que mujeres han perdido el miedo a acudir a autoridades gracias al movimiento que surgió tras la llamada Ley Sabina en 2021, que visibiliza la violencia económica contra mujeres y busca castigo para padres “abandonadores” y ausentes, la reforma legislativa sanciona y previene el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias por parte de deudores.

El movimiento, que “creció como la espuma”, inició con audaces acciones de colocar la fotografía de deudor en tendederos, exhibiéndoles en manifestaciones y protestas, pegando carteles en paraderos, autobuses y principales avenidas, feministas consultadas aseguran que esta estrategia sirvió para difundir la ley.

Sin embargo -coinciden feministas- a pesar de la ley, aún es un reto acudir a tribunales y lograr iniciar la demanda civil y un proceso penal, para que deudores sean obligados a cumplir.

Gabriela Rosas, presidenta de la colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, sostiene que mujeres enfrentan obstáculos económicos, sociales y procesales que convierten en un camino cuesta arriba o impiden el acceso a la justicia y la apertura de carpetas de investigación por incumplimiento de pensión alimenticia, a pesar de la mayoría son madres solteras que no reciben ningún apoyo.

Mujeres en municipios con más dificultad de acceder a una carpeta de investigación

Diana Luz Vázquez, propuso en 2021 la Ley Sabina para castigar a deudores alimentarios, luego de haberlo sufrido en carne propia con su pequeña Sabina. La propuesta que ha sido aprobada en algunos Estados, en Puebla fue votada en noviembre de 2023, cuando diputados aprobaron modificaciones en ocho áreas legales diversas, incluyendo el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de los Derechos de los Niños.

Fue la legisladora Nora Merino Escamilla la que empujó esta iniciativa y denunció en tribuna que Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la cantidad de personas que tienen deudas pendientes de pensión alimenticia.

Pero a la fecha hay resistencia para que la Ley Sabina llegue a todos los rincones del Estado. Datos de la FGE también revelan que en municipios es aún más difícil acceder a una carpeta de investigación.

De las 216 carpetas de investigación iniciadas desde 2020 a la fecha, 93 pertenecen a Puebla; 18 a San Andrés Cholula, 12 a San Pedro Cholula, 11 a Huejotzingo, 9 a Amozoc, 9 San Martín Texmelucan; 8 para Cuautlancingo y también con 8, Tehuacán., Atlixco y Huauchinango registran 5 carpetas cada una.

En la estadística de menos de 3 carpetas en los últimos 6 años está Huauchinango, Acatlán, Teziutlán, Xicotepec, Calpan, Chignahuapan, Izúcar De Matamoros, San Gregorio Atzompa, Tepeaca, Zacatlán, Atoyatempan, Chila, Cuetzalan del Progreso, General Felipe Ángeles, Huitziltepec, Juan Galindo, Los Reyes de Juárez, San Salvador El Verde, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlanepantla, Tlaola, Tulcingo, Zaragoza, Acajete, Coronango, Juan C. Bonilla, Tochtepec, Xayacatlán de Bravo y Zacapoaxtla.

Visibilizar a los deudores, un pendiente a cumplir

Aunque la “La Ley Sabina” contempla mecanismos para visibilizar y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, el Registro de Deudores Alimentarios enfrenta una resistencia importante.

Este año, el gobierno de la Ciudad de México publicó la lista de Deudores Alimentarios, en la cual aparece su nombre y CURP con el objetivo de que no se mantengan en el anonimato y sirva como una forma de presión para que se hagan responsables, pero en otros estados como en Chiapas, Coahuila y Guerrero el padrón es obsoleto, no es público, ni visible. En el resto de los estados no se ha contemplado.

En Puebla el padrón de deudores aún es un deseo. El Poder Judicial en la respuesta a la solicitud 210425325000224 reconoce que el estado de Puebla no cuenta con un registro o padrón de deudores alimenticios.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias -a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)- concentra la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarios. En su respuesta 340028800003025, el DIF precisó que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) (https://moa.dif.gob.mx/) cuenta con una plataforma gratuita y de acceso inmediato, que permite consultar exclusivamente mediante la CURP, el estatus de un deudor alimentario.

Sin embargo, reconoce que no constituye una base de datos pública abierta, ni una fuente de información con fines estadísticos o de análisis, por lo que su uso se limita a verificar si una persona se encuentra inscrita en dicho registro, sólo si se conoce su CURP.

Es fundamental distinguir entre esta plataforma pública y el sistema de gestión administrativa del RNOA, este último es una herramienta institucional de uso restringido, diseñada para la operación y consulta exclusiva de los Tribunales de Justicia de las entidades federativas. A través de este sistema de gestión, los tribunales realizan directamente la inscripción, actualización y depuración de los registros conforme a las resoluciones judiciales emitidas en materia de obligaciones alimentarias.

Aunque la medida no es completamente visible ni pública, padres morosos han tramitado amparos para que su nombre sea retirado del padrón, sin embargo La Suprema Corte de Justicia este 2025 consideró que el derecho de los menores a una vida digna justifica la inscripción de deudores alimentarios en registros públicos, sin que esto viole su dignidad.