Solo la voluntad política permitirá dar con nuestros hijos, coinciden madres y padres buscadores

Solo la voluntad política y determinación permitirá el avance en las investigaciones y el hallazgo de nuestros hijos desaparecidos, coincidieron madres y padres buscadores de Puebla, luego del encuentro con el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, María Luisa Núñez Barojas, fundadora de la Voz de los Desaparecidos, reconoció la sensibilidad del mandatario estatal de escuchar de manera personal a los colectivos, pero recalcó que solo con voluntad política se darán soluciones.

A pesar de ser una de las críticas más férreas a las autoridades por la falta de coordinación, dijo que darán el beneficio de la duda al nuevo comisionado de Búsqueda, Enrique Rivera Reyes.

Confirmó que el nuevo comisionado se acercó al colectivo para escucharlos y buscar una alternativa de solución a sus demandas.

Al respecto, Núñez Barojas dijo que entiende que Rivera Reyes fue designado por el gobernador del estado, al ser considerado el mejor perfil; sin embargo, señaló que lo único que están pidiendo es que trabaje.

María Luisa sostuvo un breve encuentro con Alejandro Armenta, quien en las puertas del Edificio Ejecutivo del CIS, se comprometió a recibirlos este viernes a las más de 27 familias que integran el colectivo, para que acudan todos los que tengan interés de hacerlo.

Por su parte, Javier Israel Morales Flores, de la Red de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas, reconoció la apertura que dieron las autoridades, con el fin de avanzar en las investigaciones y puedan encontrar a sus hijos.

No obstante, señaló que, en caso de que no haya respuesta, también harán público la falta de resultados, pues hay expedientes que no han sido atendidos en años.

“Para nosotros es importante llevar estos encuentros, les pedimos a las compañeras, a los demás colectivos que se sumen a estas reuniones y que seamos empáticos para que todos tengamos espacio”, comentó.

Por último, Rocío Limón, madre de Paulina Camargo, quien se encontraba embarazada cuando desapareció en agosto de 2015, secundó que es necesario que hayan reuniones periódicas con las autoridades para dar seguimiento a los puntos que plantearon en este primer encuentro.

Dijo que entre las coincidencias que se dieron es que haya mejores ministerios públicos y que colectivos y autoridades trabajen juntos en la localización de las personas desaparecidas.

Además, pidió que tampoco haya cambios en los agentes del Ministerio Público, para evitar la dilación en los procesos de investigación.

De la reunión con el resto de los colectivos, destacó que su presencia garantizará que el tortuoso camino que ella ha recorrido como madre de desaparecida, no lo caminen nuevamente otras mamás o padres de familia.

Al final, resaltó que ningún gobernador los había escuchado anteriormente y que es la primera vez que este acercamiento les genera esperanza.

Te recomendamos: Una protesta para encontrar a sus hijos reemplaza el festejo del 10 de mayo para madres buscadoras en Puebla