Solo dos de cada 10 mexicanas reconocen una vida libre de violencia como un derecho: SNTE

Siete de cada 10 han vivido algún tipo de agresión o maltrato

Solo 2 de cada 10 mexicanas reconocen la igualdad y una vida libre de violencia como derechos fundamentales, advierte el SNTE
Patricia Gutiérrez Rodríguez

85 por ciento de mexicanas ha escuchado hablar sobre sus derechos, pero solo 2 de cada 10 reconocen la igualdad y una vida libre de violencia como aspectos fundamentales, afirmó Lucila Garfias Gutiérrez, secretaria de Equidad y Género del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el marco de distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres en la ciudad de Puebla.

Expuso que, de acuerdo a datos que arrojó la consulta realizada por el gobierno federal, previo a la elaboración de la cartilla, solo 2 de cada 10 mujeres consideran que sus garantías son respetadas plenamente, mientras que 4 de cada 10 perciben poco o nulo respeto dentro de sus comunidades.

La situación se agrava entre quienes forman parte de comunidades indígenas, afromexicanas y mujeres con discapacidad, donde la discriminación continúa arraigada.
Añadió que siete de cada 10 mexicanas han enfrentado agresiones o maltrato en algún momento de su vida, cifra que evidencia la persistencia de la violencia de género.

Durante la entrega de 2 mil cartillas a maestras en el Auditorio de la Reforma, Garfias Gutiérrez indicó que el desconocimiento sobre estas prerrogativas ha abierto brechas significativas que ponen en evidencia las barreras que impiden la vigencia plena de los derechos igualitarios.

En Puebla, la Sección 51 del SNTE ha distribuido 5 mil cartillas en municipios como Teziutlán, Tehuacán y Tlatlauquitepec, para fortalecer el conocimiento legal y social en comunidades marginadas.

Para Garfias Gutiérrez, los avances legales han permitido una mayor presencia femenina en espacios de decisión pública, pero la brecha con la vida cotidiana continúa. Insistió en que la meta es lograr convivencia respetuosa, sin violencia y con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad.

En tanto, el secretario general de la Sección 51 del SNTE, Alfredo Gómez Palacios, subrayó: “Hoy no es posible mirar hacia otro lado. Es tiempo de convertir la igualdad en acción, los derechos en realidad y la esperanza en compromiso.

Cada día, miles de mujeres docentes cumplen su jornada, públicas, privadas, invisibles, no remuneradas, y de quienes nadie dice nada”, dijo al tiempo de recordar que la cartilla “no solo enumera derechos, sino que cada prerrogativa tiene historia, rostro y lucha detrás”.

