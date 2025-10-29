Solo 44% del transporte público en Puebla realizó revista vehicular, tras 12 años de omisión

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado Puebla reveló que, a pesar de los esfuerzos de fiscalización, solo unas 15 mil unidades del servicio público han cumplido con la obligatoria Revista Vehicular, un proceso que no se efectuaba en la entidad desde hace 12 años.

Este número representa aproximadamente el 44 por ciento de las más de 34 mil concesiones y permisos registrados oficialmente.

Durante la conferencia de prensa de este martes, en la que estuvo ausente el gobernador Alejandro Armenta Mier, la titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, enfatizó que la Revista Vehicular y Censo se consolidan como un programa histórico de modernización y seguridad. No obstante, advirtió que el sector se encuentra en la última etapa y que no habrá prórrogas.

Recordó que el proceso de revisión vehicular concluye el próximo 30 de noviembre de 2025, y no habrá prórroga.

La funcionaria estatal destacó que las unidades que, al finalizar el plazo, no hayan acudido a la revisión o el censo serán consideradas inexistentes para la administración.

Puedes leer: Es baja la respuesta para la Revista Vehicular en Tehuacán

Tras un periodo de gracia de dos meses para completar la regularización, se iniciarán operativos de retiro de unidades e incluso procedimientos para la revocación de concesiones a partir del 1 de febrero de 2026.

Informó que el trámite se realiza en el Estadio Cuauhtémoc, el estacionamiento de la Biblioteca Central BUAP, y 22 sedes regionales.

3.6 mil concesiones serán revocadas si no cumplen

También lanzó un ultimátum a 3.6 mil concesionarios, que se encuentran en estatus de censo y corren el riesgo de perder su permiso, si no completan los requisitos en el plazo establecido.

Según las cifras presentadas por la funcionaria, las ​unidades atendidas (revista y censo) suman 15 mil 169; las que pasaron la revista 11 mil 551; y las del estatus de censo representan 3 mil 618.

El censo agrupa a aquellas unidades que, si bien se presentaron a la revisión, no lograron cumplir con todos los requisitos, como seguro vigente o vida útil adecuada.

El plazo de la revista vehicular concluye de manera oficial el 30 de noviembre, por lo que, de no cumplir con los requerimientos, a partir de febrero iniciará el retiro de concesiones.

Beneficio fiscal del 100%

Por último, para apoyar al sector transportista en su proceso de ordenamiento, Silvia Tanús anunció la implementación de un Beneficio Fiscal del 100 por ciento aplicable a trámites esenciales.

El beneficio fiscal consiste en facilitar la actualización de la documentación, con la excepción de pago en cuotas por concepto de trámite de cesión de derechos con cambio de vehículo para concesionarios y permisionarios, así como cambio de vehículo.

El descuento representa hasta 34 mil pesos de ahorro por unidad, para el gremio transportista.

Dicho beneficio fiscal estará vigente del 3 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Hizo un llamado a los permisionarios y concesionarios a aprovechar esta ventana de oportunidad para cumplir con la ley y garantizar un servicio seguro a los poblanos.