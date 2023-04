Solo 36 empresas textiles de Huejotzingo se han comprometido a no contaminar al Atoyac

Datos del Censo Económico 2019, indican que los sectores económicos que concentraron más unidades económicas en Huejotzingo fueron comercio al por menor con mil 630 unidades, las industrias manufactureras con 491 unidades, y otros servicios con 426 unidades. Sin embargo, solo 36 empresas textiles de este municipio están adheridas al convenio para mitigar daños a cuerpos de agua, formulado por el gobierno estatal para cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para sanear el río Atoyac.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Beatriz Manrique Guevara, tuvo una reunión con empresarios del sector industrial textil de Huejotzingo.

A los textileros la funcionaria les hizo la “Presentación de Acciones de Medio Ambiente e Infraestructura”, y les dijo que la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “reorientó el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, al que de manera destacada se sumaron empresarios, academia y sociedad en general”.

“La recomendación, entonces, se convirtió en un aliciente, porque no hablar de un tema no quiere decir que no existe un problema. La dificultad sigue ahí y en el caso del Atoyac puede generar enfermedad y una erogación pública que significa dejar de invertir en otras áreas del desarrollo y bienestar de las personas”, expuso.