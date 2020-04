¿Solidarios los empresarios?

Poco preocupados por la pandemia, y mucho por sus ganancias amenazas por la crisis económica, aun antes de la crisis sanitaria, los empresarios del país han demandado al gobierno les realice transferencias de recursos públicos, ya sea de manera directa o mediante condonaciones, exenciones o créditos fiscales. Hacer esto, significaría lesionar las finanzas públicas y reducir hasta su extinción los programas sociales. Es decir, los empresarios tienen prioridades distintas a las del gobierno que ganó en 2018 las elecciones.

Las demandas empresariales, se han hecho amenazando con una quiebra masiva y manipulando lo más sensible: el salario y el empleo. Dicen que su preocupación es defender ambos y sostienen que, ellos, los nobles empresarios, en las adversidades siempre han sacado lo mejor de ellos mismos: “La fraternidad y la solidaridad.” No, no es broma, eso afirman todos los organismos empresariales en un desplegado publicado en la página seis de La Jornada el pasado lunes 6 de abril; lo dicen en un país que es uno de los más desiguales del mundo, un país en donde las seis personas más acaudaladas concentran mayor riqueza que la mitad de la población que vive en situación de pobreza.

En el mismo desplegado, también se puede leer lo siguiente: “Siempre hemos puesto a los trabajadores, sus familias y al país como nuestra prioridad”. Es difícil imaginar a los amanuenses empresariales escribir estos párrafos llenos de demagogia y desvergüenza.

¿Qué pasará por la cabeza de los empresarios al leer y firmar un documento tan falso y carente de principios? Todos sabemos, aunque hay quienes lo saben, pero simulan ignorarlo, que su única prioridad es la ganancia sin importar los medios. Recordemos que la elusión fiscal en México es de un billón 200 mil millones de pesos y que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga operaciones ilícitas por 321 mil millones de pesos, asunto en el que hay mil 86 empresas involucradas en facturas falsas y outsourcing ilegal.

¿Cómo pueden los empresarios decir que han puesto a los trabajadores como prioridad, si apenas en 2018 el salario mínimo era de 88.36 pesos? Esa cantidad no permitía a los trabajadores, ni siquiera con tres salarios mínimos de ingreso, adquirir la canasta básica familiar. Además, fueron los propios empresarios quienes instrumentaron el perverso outsourcing que facilita la súper explotación de los trabajadores, a los que, en los gobiernos neoliberales, se les regateaban prestaciones, se violentaban sus derechos y se le privó de los instrumentos más elementales de defensa de sus intereses laborales.

Aún más, si en realidad los empresarios fueran solidarios con sus trabajadores, habrá que recordarles que, bajo el neoliberalismo, mientras ellos se enriquecían 50 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza y más de 60 por ciento de la fuerza de trabajo fue lanzada a la informalidad laboral. De esos millones de mexicanos, no se quieren acordar los empresarios, y les molesta que el Estado los atiendan. No aceptan que los recursos disponibles del gobierno se orientarán a reforzar la política social y a brindar apoyo a las micro. pequeñas y medianas empresas, las otras, las monopólicas, tienen recursos de sobra y deberán cumplir sus obligaciones laborales sin recurrir al Estado, que tanto despreciaron durante cuatro décadas.

La clase empresarial, ahora dice que no piden “reducción de impuestos, ni privilegios, ni concesiones”. Entonces que exigen. Para esto, nada más claro que el reclamo que le hace el llamado “Instituto Mexicano para la Competitividad” al presidente de la República: “El incremento de beneficiarios de programas sociales no es equivalente a generación de empleos, esta es una medida que no apoya directamente a los trabajadores que pierdan sus ingresos y empleo. La alternativa más útil para hacer frente a la reducción salarial es la inyección directa a las nóminas de las empresas”. (MSN, Boletín semanal de noticias fiscales. 6/4/2020). Salvar a las empresas, exigen. Y ¿los pobres? Pues que busquen cómo hacerle; para los empresarios y sus organismos no son prioridad, y la mayor pobreza es algo así como el daño colateral del salvamento de las empresas y los empresarios.

Pero si esto es aberrante, también lo es que hablen los empresarios de fraternidad y solidaridad, cuando, según la Reserva Federal estadounidense, los capitalistas mexicanos han transferido a cuentas bancarias en Estados Unidos 76 mil 166 millones de dólares, cifra superior a la inversión extranjera directa recibida por nuestro país en 2019 y dos veces más alta que el ingreso de divisas por remesas. Además, en esos 76 mil millones de dólares no están incluidos los depósitos de mexicanos en los múltiples “paraísos fiscales”, inundados de recursos provenientes de riquezas inexplicables.

Llevarse el dinero al exterior, ha significado que el sector privado haya dejado de invertir en México. El país no creció el año pasado, porque los empresarios decidieron no invertir y eso quiere decir que no crearon empleos ni impulsaron el crecimiento económico. En cambio, la inversión extranjera en 2019 fue de 32 mil 921 millones de dólares. Esto llevó a decir al director del Banco Base, Julio Escandón: “Los inversionistas extranjeros confían más en México que los nacionales” (La Jornada, 7/3/20: 19).

Pero los solidarios empresarios firmantes del desplegado, no dejan de invertir. ¿Dónde? En cualquier parte menos en México. El año pasado, de acuerdo con la Balanza de Pagos del país, los capitalistas mexicanos efectuaron inversiones en el exterior por un monto de 10 mil 228 millones de dólares, cifra 25 por ciento superior a la canalizada al extranjero en 2018.

En fin, si los empresarios proclaman ser solidarios y reconocen que es tiempo de unidad, que traigan esos miles de millones de dólares y los inviertan en actividades productivas aquí, en el país; que hagan crecer la producción, creen empleos bien pagados y otorguen las prestaciones a que los obliga la ley y no contraten más trabajadores mediante el outsourcing. Solo así les empezaremos a creer.