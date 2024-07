Solidaridad con colegas acusados por Salinas Pliego

Roberto Fuentes Vivar

· ¿Hasta dónde llega la arrogancia del dueño de Azteca?

· Electricidad, Bienestar, construcciones, Afores, Reportes

¿Hasta dónde llega la impunidad de un personaje como Ricardo Salinas Pliego quien como vil delincuente se niega a pagar 63 mil millones de pesos que nos adeuda a todos los mexicanos, pero acusa en Estados Unidos y en México a una veintena de comunicadores porque, supuestamente mediante una campaña, le hicieron perder 800 mil cuentas y mil millones de dólares a Banco Azteca?

¿Hasta dónde la intolerancia del propietario de TV Azteca y de Banco Azteca (ambas empresas demandas en Estados Unidos: la primera por no pagar a sus acreedores y la segunda por presuntos sobornos) que dice luchar por la libertad, pero niega la libertad y hasta acosa a quienes lo critican?

¿Hasta dónde la soberbia de un personaje que debe su fortuna principalmente a concesiones del Gobierno, pero se atreve a ejercer acciones jurídicas contra sus detractores y con toda petulancia, dice en su cuenta de twitter o X: “No sean tan delicaditos, recuerden que conmigo: “El que se lleva se aguanta y el que se sube, se pasea, así que ahora, sin llorar””?

Del caso ya se expresó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aunque fue muy clara en señalar que primero había que tener toda la información: “en caso de que en efecto sea cierto, pues es una violación completa a lo que dice él (Salinas Pliego) defender, que es la libertad de expresión”. El presidente Andrés Manuel López Obrador aún no se ha manifestado y seguramente lo hará en la mañanera del viernes. Algo curioso es que ninguna de las organizaciones de periodistas ha externado su solidaridad con los comunicadores. Ni siquiera Artículo 19 que ha sido tan activa en otros casos de acoso o amenazas.

La historia es la siguiente y retomo parte de un artículo de Álvaro Delgado (uno de los demandados por el magnate):

Narra Delgado en Sin embargo que según Salinas Pliego (cuya fortuna creció 26.7 por ciento en este sexenio) a finales de noviembre se inició una campaña contra Banco Azteca, en el sentido de que estaba en quiebra y eso generó la cancelación de 800 mil cuentas y la pérdida de mil millones de dólares.

Por eso, añade, denunció penalmente en enero ante la Fiscalía de Jalisco a 20 comunicadores por presuntamente cometer “terrorismo financiero” contra Banco Azteca. La denuncia de Salinas Pliego a través de su equipo jurídico, registrado bajo carpeta de investigación número 5101/202254 ante la Fiscalía de Jalisco, es también por el delito de “chantaje”, según el documento de 134 fojas mediante el cual Grupo Salinas solicitó a la Corte del Distrito Norte de California obligar a Google, Meta y X a proporcionarle toda la información personal de los denunciados, aun los que no son anónimos.

El asunto también fue presentado en Estados Unidos: “No queda claro en el extenso documento que la defensa de Salinas Pliego presentó ante la Corte del Distrito Norte de California cuál es la presunta responsabilidad de cada uno de los comunicadores, canales y cuentas citados en la campaña contra Banco Azteca que alega. Pero no hay ninguna duda de los datos que le interesa conseguir de los corporativos Google, Meta y X, que quiere obtener por mandato judicial en Estados Unidos, luego de que reconoce que no pudo lograrlo en México”, expuso Álvaro Delgado.

De cada uno de los comunicadores y cuentas, Salinas Pliego solicita lo siguiente: “Documentos suficientes para mostrar la siguiente información alguna vez registrada en la cuenta, o cualquier otra cuenta asociada: A. Todos los nombres; B. Todas las direcciones; C. Todas las direcciones de correo electrónico; D. Todos los números de teléfono. E. Todos los nombres, direcciones y números de tarjetas de crédito de todas las tarjetas de crédito registradas (pero no la fecha de vencimiento ni el código de validación de la tarjeta); y F. todos los nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y nombres de los métodos de pago (como PayPal), para todos los pagos que no sean con tarjeta de crédito métodos registrados”.

Los compañeros afectados son: la Catrina Norteña, Álvaro Delgado, Hanz Salazar, Vicente Serrano, Rafael Barajas, El Fisgón, Luis Guillermo Hernández, Jorge Gómez Naredo, Poncho Gutiérrez, Manuel Pedrero, @Albert_Rudo4, @RedAMLOmx, @IberAlejandro7, @AntiTelevisaMx5, Defensa del Consumidor Mx, Nación AMLO, Morena Nueva York Comité 1, Vecinos de Tepalcatlalpan, El Charro Político, Cortos El Mexa, Sandra Aguilera @sandyatzuilera, Víctor Aramburu @varamburucano, los canales “El Chapucero”, “Sin Censura” y el portal “La Verdad Noticias”. También estarían de acuerdo con otras fuentes Ricardo Sevilla y Juncal Solano. Otras cuentas mencionadas son: @dexter95__, @bernardo0750, @hiramprincipal, @alex_rojo69, @alfredo88677680, @alfredo88677680, @mejiaantonio731, @luismartin1971 y @humanismo4t.

De hecho todos ellos son considerados en los documentos jurídicos como “terroristas financieros”.

Salinas Pliego también solicita le sean entregados los “documentos suficientes para mostrar todo el registro de acceso (fechas, horas, direcciones IP, puerto, números y direcciones IP de destino) para la cuenta, o cualquier otra cuenta asociada”, según Sin embargo.

Finalmente, explica Sin Embargo, Salinas Pliego pide al Tribunal de California ejercer su autoridad para que los corporativos de X, Meta y Google le permitan identificar a los individuos anónimos “y reunir otras pruebas para su uso en el proceso penal” en México.

Otro de los acusados, Luis Hernández, dijo que esta acción legal ha sido interpretada como un intento de perseguir y silenciar a comunicadores. Curiosamente todos son afines a la Cuarta Transformación y la mayoría trabajan en medios independientes.

Hernández dijo que el proceso judicial, que acusa a los periodistas de “promover una campaña de desprestigio en contra de Banco Azteca”, pretende obtener datos personales de los comunicadores, tales como direcciones, números de teléfono, cuentas bancarias y direcciones IP. Esta solicitud fue autorizada por el juez Nathanael Cousins, de la Corte de California en San José, quien ya emitió la orden correspondiente.

La demanda califica estas acciones como “terrorismo financiero”, puesto que provocaron alarma y zozobra entre usuarios de la institución bancaria y al mismo tiempo, afectaciones a la empresa, que perdió una elevada cantidad de clientes.

De acuerdo con otra publicación: “sobre la demanda, Luciano Pascoe, director general de ADN 40, publicó este miércoles que la empresa “está tomando acciones legales severas contra los constructores, promotores y generadores de una campaña de desprestigio contra una institución financiera lo cual es un delito: terrorismo financiero. Deliberadamente afectando los cimientos económicos del PAÍS. No de una empresa. Del PAÍS. Todo porque tienen diferencias políticas con su dueño. El que se lleva se aguanta. Y los delitos se castigan. Delitos. No opiniones. Delitos”.

Otra publicación, creo que Etcétera, cuyo director niega que se trate de un atentado a la libertad de expresión, retomo algunos párrafos sobre lo que han escrito los afectados en sus redes sociales:

Ricardo Sevilla hizo segunda a Hernández, reposteando el hilo en su cuenta personal. En la cuenta de su medio, Paralelo 24, tuvo un programa en vivo por la noche del martes titulado: “Miserable. Ricardo Salinas demanda a periodistas”.

El medio de Manuel Pedrero, Los Reporteros Mx, publicó el martes la nota titulada “Luego de ser exhibido como un usurero y deudor fiscal, el magnate Ricardo Salinas Pliego recurre a la justicia de EE. UU. para perseguir periodistas independientes; exige que se revelen datos personales de los comunicadores”.

Vicente Serrano, por su parte, en un video realizado este 24 de julio con Manuel Pedrero dijo: “Ricardo Salinas, me la pelas. ¡Chinga tu madre!” y se ufanó de estar afuera del campo de golf “que le chingamos a Salinas Pliego”.

A su vez, Jorge Gómez Naredo escribió que “Ricardo Salinas Pliego no sólo es un evasor de impuestos, también es enemigo de la libertad de expresión. Demanda a quien lo critica. Si no quiere que lo critiquen por ladrón, pues que pague los impuestos que debe, que -por cierto- son millones y millones y millones”.

A todos y a cada uno de ellos, mi total solidaridad.

La realidad es que Salinas Pliego, según Bloomberg posee 13 mil millones de dólares, pero TV Azteca debe 550 millones de dólares a inversionistas estadounidenses, quienes piden que se declare en quiebra y sus empresas nos deben a los mexicanos 63 mil millones de pesos.

Dice el filósofo del metro: no hay ignorancia más rancia que la arrogancia exclusiva de la ganancia.

Tianguis

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, desmintieron este jueves las versiones de que la red eléctrica nacional se encuentra en crisis y amenaza a las inversiones asociadas a la relocalización de empresas. Por el contrario, en la conferencia matutina del presidente se subrayó que la paraestatal ha sido rescatada, luego de que en sexenios anteriores fue prácticamente desmantelada y se detalló que la CFE desarrolla 35 proyectos de generación a lo largo de todo el país, que representan una capacidad de 13 mil 920 megawatts, con una inversión de nueve mil 171 millones de dólares. De hecho, el gobierno federal ha invertido casi 20 mil millones de dólares para el rescate de la empresa. Un dato interesante es que los subsidios para los consumidores significaron 400 mil millones de pesos que, de no haber existido, se hubieran visto reflejados en los recibos los usuarios… El Banco del Bienestar cumplió cinco años e informó que este año dispersará 700 mil millones de pesos de los programas sociales, 40 por ciento más que en 2023 cuando fueron 500 mil millones de pesos, que ha incorporado a más de 26 millones de mexicanos al sistema bancario, a través de tarjetas de débito y que tiene un total de tres mil 149, en dos mil 701 localidades de mil 970 municipios de los 32 estados del país. De acuerdo con su director, Víctor Lamoyi, en este sexenio se cumplieron los tres grandes objetivos: completar el plan de expansión, incorporar al sistema bancario a todos los beneficiarios de programas sociales federales y consolidar su sistema de dispersión de apoyos de los programas sociales… La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción firmaron un acuerdo para promover la edificación y comercialización de bienes inmuebles. Ambos organismos detallaron que en los próximos 15 años se construirán:19 millones de viviendas, 30 millones de metros cuadrados comerciales, 20 millones de metros cuadrados de oficinas, 260 mil cuartos de hotel y entre 60 y 100 millones de metros cuadrados industriales… Durante la tercera sesión ordinaria del consejo directivo de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal se concluyó que el nuevo gobierno de México debe considerar al sector agroalimentario como de seguridad nacional y dar certidumbre a las inversiones para que pueda seguir produciendo alimentos y generando empleos. El presidente de Asociación, Alonso Fernández Flores, dijo que junto con las autoridades se trabaja para sumar a más empresas que puedan exportar productos cárnicos y de valor agregado a los mercados europeo, árabe y asiático, principalmente a Japón, Corea del Sur y China… El interés de los trabajadores mexicanos por conocer más sobre su situación para el retiro parece que ha aumentado, ya que la Feria de las Afores 2024, organizada por Consar, que preside Julio César Cervantes, registró una asistencia récord de más de 106 mil personas para hacer un trámite, recibir información o resolver dudas respecto a su pensión. Se realizaron casi 19 mil atenciones, de las cuales más de tres mil 500 correspondieron a Afore XXI Banorte que dirige David Razú, a través de asesorías, trámites y orientación financiera, y ejecutó res mil 010 servicios entre los que destacaron registros y traspasos a esta administradora, actualización de datos, expediente biométrico y ahorro voluntario… Gruma presentó su reporte al cierre del segundo trimestre del año en donde destaca que el Volumen de Ventas se ubica en mil 079 miles de toneladas. Las Ventas Netas alcanzaron mil 660.9 millones de dólares, Su utilidad neta creció 42 por ciento y durante el segundo trimestre Gruma realizó inversiones de capital por 54 millones de dólares, que fueron asignados principalmente para reemplazar equipos operativos en Estados Unidos y construcción de otra planta en China…. Cemex por su parte informó que su flujo de Operación se expandió al nivel más alto desde el 2016. Las ventas netas se mantuvieron estables en cuatro mil 494 millones de dólares. Las Ventas Netas en México incrementaron seis por ciento, para llegar a mil 381 millones de dólares, mientras que las ventas en Estados Unidos disminuyeron dos por ciento… César Daniel Mendoza Morales, Titular de la Coordinación de Informática del IMSS en el Estado de México Poniente, y su Jefe de Oficina, Jairo Medina de la Cruz, han sido señalados por fuentes internas del IMSS de crear y manipular situaciones para extorsionar a proveedores. Según estas fuentes, su esquema de corrupción es sencillo: inventan fallas en equipos de cómputo e impresión y luego ofrecen su ayuda para solucionar estos problemas ficticios a cambio de un pago. Esta operación, dicen, ha llegado a oídos del Director General del Instituto, quien, se espera, tomará cartas en el asunto. Medina de la Cruz, ingeniero en Informática con un sueldo mensual bruto de 37 mil 290 pesos, y Mendoza Morales, maestro en Administración en Tecnologías de la Información con un sueldo neto mensual de 62 mil 359 pesos, han trabajado en diversas áreas del IMSS antes de sus actuales cargos. Curiosamente, según sus declaraciones patrimoniales, aseguran no tener ni coche, ni casa, ni bienes de valor significativos, lo que sin duda ha levantado sospechas sobre la congruencia entre sus ingresos y su patrimonio declarado. Las denuncias sobre estos funcionarios aún son investigadas y se sabe que avanzan… Indra Group, que opera las marcas Indra y Minsait, ha decidido renovar su liderazgo con el nombramiento de Raúl López Martín como Director General. Raúl liderará tanto Minsait como el resto de los negocios de Indra Group (Defensa, Tráfico Aéreo y Espacio), con el objetivo de ejecutar el plan estratégico Leading the Future, que prevé un crecimiento significativo de la compañía en el país. Raúl López, es un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información.

