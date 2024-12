Solicita licencia edil auxiliar de Azumiatla; pretende competir para reelegirse en el cargo

A dos meses de que se realicen los plebiscitos en las 17 juntas auxiliares de la ciudad de Puebla para elegir ediles de esas demarcaciones, Filemón Escalona Fuentes, presidente de Azumiatla, solicitó licencia para ausentarse de su cargo, en el que pretende reelegirse.

La solicitud fue hecha este viernes en sesión extraordinaria de cabildo, donde se informó que su suplente, Pedro Escalona, rendirá protesta en su lugar.

Aunque no se especificó la razón por la cual el alcalde solicita licencia, fuentes del ayuntamiento de Puebla informaron que se debe a la intención de Filemón Escalona de competir para repetir como edil auxiliar, por lo que decidió separarse dos meses antes de las elecciones.

Leobardo Rodríguez Juárez, regidor por Morena, afirmó que no existe una prohibición en la Ley Orgánica Municipal para que los actuales ediles auxiliares repitan en el cargo, lo que dependerá del resultado de los plebiscitos.

Cabe recordar que la legislación en la materia establece que durante el cuarto domingo del mes de enero del año que corresponda se llevarán a cabo los plebiscitos en las más de 600 auxiliares que hay en el estado para elegir a sus representantes, incluidas las 17 de la ciudad de Puebla.

Lo anterior implica que el próximo 26 de enero se llevarán a cabo las elecciones para elegir a los próximos ediles que acompañarán al alcalde, José Chedraui Budib en su trienio.

Al respecto, el alcalde de la ciudad de Puebla afirmó el viernes pasado que su administración organizará las elecciones para que se lleven a cabo sin contratiempos en la fecha señalada en la legislación.

En enero de 2022, los entonces ediles de La Resurrección y San Pedro Zacachimalpa, Abraham Alejandro Pérez Pérez, y José Alfredo Jiménez Navarro, así como la encargada de Despacho de Ignacio Zaragoza, Margarita del Carmen Rodríguez Daruich buscaban la reelección en los plebiscitos que se realizaron ese año.

Entre los nombres de otros aspirantes también destacaron dos personajes ligados a la expresidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, es decir, la ex regidora Cinthya Juárez Román, quien buscaba ganar el proceso electoral en San Sebastián de Aparicio y Ángel Soto Limón, ex secretario particular de la ex edil, quien compitió en San Jerónimo Caleras y obtuvo el triunfo.

Los plebiscitos de ese año se caracterizaron por irregularidades en algunas demarcaciones como el robo de urnas en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, razón por se determinó una repetición de los comicios.