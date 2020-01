Solamente 4.8 % de órdenes de protección solicitadas por mujeres son emitidas: activista

Solo 4 por ciento de las órdenes de protección solicitadas por mujeres víctimas de violencia familiar son otorgadas, lo que habla de una omisión por parte de la (FGE) y de una inadecuada atención a la violencia contra las mujeres, denunció Rosario Arrambide González, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

En entrevista con La Jornada de Oriente la docente reveló que el dato se obtuvo de un diagnóstico que recientemente hizo el organismo sobre la situación de los derechos humanos en la entidad.

“Hicimos una solicitud a la Fiscalía General del Estado para que nos dijera la cantidad de denuncias de violencia familiar se han emitido en cuatro años y en cuantas de ellas se emitieron órdenes de protección. La respuesta fue que de un total de 21 mil 705 denuncias solo se emitieron 485 órdenes de protección. El 4.8 por ciento”.

Sostuvo que lo anterior implica que la mayoría de las mujeres se queden sin una protección efectiva por parte del Estado lo que las pone en situación de riesgo y de inseguridad, además de fomentar su repetición hasta llegar a su máxima expresión que es la violencia feminicida.

Expuso que en esencia toda mujer que denuncia violencia familiar busca la protección del Estado, por lo que una orden negada es el equivalente a que el agresor no tenga restricción, no se les quite armas de fuego o se impida que las mujeres tengan acceso a auxilio policiaco de manera inmediata.

“El hecho de que no se emitan ordenes de protección proporcionalmente al número de denuncias es una omisión por parte de la FGE y evidencia una inadecuada atención de la violencia de género, falta de sensibilización de los servidores públicos”.

Manifestó que es probable que las órdenes no se autorizan o emiten debido a que implica más trabajo para la Fiscalía pero recordó que esa es sus responsabilidad.

Recordó que las órdenes de protección significan un logro que se obtuvo en las reformas para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Recientemente, en el marco de la celebración por el 71 aniversario de la promulgación de los Derechos Humanos, Arrambide González afirmó que los feminicidios, la trata de personas y la desaparición forzada son la evidencia de la violación sistemática de los derechos humanos en Puebla.

Manifestó que de continuar la tendencia de los feminicidios en Puebla, con 50 hasta el mes de octubre según cifras oficiales, 2019 cerrará con el número más alto de feminicidios en los últimos años.

Lamentó que a nivel nacional Puebla ocupe el cuarto lugar en la desaparición de niñas y niños y en trata de personas.

Manifestó que según el último informe de la CNDH es uno de los estados con el mayor número de recomendaciones generadas por violaciones a los derechos humanos.