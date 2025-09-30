Socavón de cinco metros alarma a vecinos de la Romero Vargas: denuncian riesgo por deterioro del drenaje

Un socavón de aproximadamente cinco metros de diámetro y dos metros de profundidad generó alarma entre los vecinos de la calle Guadalupe Victoria en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, al norte del municipio de Puebla, donde la red de drenaje sanitario no ha sido renovada desde hace más de cinco décadas.

El agujero, cuya aparición fue posterior a las intensas lluvias recientes, representa una amenaza creciente, ya que se prevé que las precipitaciones continúen en las próximas semanas y su diámetro pueda aumentar.

De acuerdo con testimonios de las familias afectadas, al menos cuatro socavones similares se han formado en la zona en las últimas semanas. Las autoridades de la junta auxiliar solo habrían cubierto estos hundimientos con tierra, sin intervención estructural, lo que incrementa el temor de los residentes por la seguridad de transeúntes y automovilistas.

Las imágenes difundidas en redes sociales por los vecinos evidencian fragmentos de pavimento y tubería expuesta en el fondo del agujero, así como el asfaltado fracturado que se extiende alrededor del perímetro.

Las lluvias de septiembre agravaron la crisis. El subsecretario de Infraestructura, Edgar Dávila Ramos, reconoció que la Comuna ha detectado entre tres y cuatro socavones cada semana, con mayor impacto en las juntas auxiliares de San Jerónimo Caleras e Ignacio Romero Vargas. Estas afectaciones obedecen, señaló el funcionario en entrevista, a la obsolescencia de la red hidráulica y del pavimento, sumada a la insuficiente capacidad para canalizar el agua de tormenta.

El funcionario detalló que, en solo dos semanas, ambas juntas auxiliares registraron cerca de 11 socavones, todos priorizados para su reparación tras clasificarse como urgencias que exponen a quienes viven o circulan por la zona. Dávila explicó que las fallas surgen cuando las conexiones de los sistemas pluviales o de visita se saturan, el agua se filtra y arrastra la tierra bajo el asfalto hasta producir colapsos visibles.

Personal de la Secretaría de Infraestructura y de la empresa concesionaria Agua de Puebla realiza recorridos frecuentes para ubicar los hundimientos y proceder a su restauración. A pesar de ello, la multiplicidad de casos y la persistencia de las lluvias complican la resolución a corto plazo.

Vecinos y organizaciones comunitarias insisten en que las soluciones implementadas hasta ahora son insuficientes. Lamentan que las autoridades no hayan realizado obras preventivas ni una renovación integral de la red sanitaria, permitiendo que el deterioro avance y que la inseguridad sobre posibles nuevos colapsos afecte la vida cotidiana.

A la problemática se suma la falta de información oficial sobre el tiempo estimado de reconstrucción, el presupuesto asignado y la calendarización de intervenciones permanentes. La incertidumbre sobre la estabilidad del suelo aumenta la inquietud, sobre todo ante la amenaza de que vehículos o personas puedan caer en estos hundimientos imprevistos.

Vecinos señalaron que la situación demanda de manera urgente una estrategia integral de infraestructura hidráulica, supervisión y transparencia para evitar nuevas tragedias urbanas y proteger el patrimonio y la vida de quienes residen en zonas históricamente marginadas de Puebla.