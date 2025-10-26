Domingo, octubre 26, 2025
NoticiasEstado

Reparan socavón en Bulevar Aeropuerto “Hermanos Serdán”, tras siete semanas de demora

Concluyen reparaciones del socavón en el bulevar Aeropuerto; reabren acceso tras siete semanas de afectaciones.
Concluyen reparaciones del socavón en el bulevar Aeropuerto; reabren acceso tras siete semanas de afectaciones. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

 Tras casi dos meses de afectaciones y un significativo retraso respecto a la promesa inicial de “tiempo récord”, la Secretaría de Infraestructura estatal anunció la reparación y reapertura total del tramo del Bulevar Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” afectado por un socavón que se formó sobre la vía del ferrocarril.

Por lo tanto, ya hay acceso al Aeropuerto desde la autopista México-Puebla.

A través de redes sociales, la Secretaría de Infraestructura destacó que la intervención mayor que realizamos en este punto le dará una vida útil de 30 años a esta vialidad. 

Informó que los trabajos se llevaron a cabo con los módulos de maquinaria y de pavimentación, adquiridos por parte del gobierno del estado.

Precisó que se pudo recuperar el puente hacia Aeropuerto de Huejotzingo, que presentó afectaciones causadas desde su construcción. 

Sin embargo, la dependencia destacó que continuarán trabajos de pintura en defensas metálicas, así como instalación de señalética horizontal y vertical. Ante ello, exhortó a los automovilistas a circular con precaución y respetar a las cuadrillas de trabajadores.

El pasado 4 de septiembre se dio a conocer que varios automovilistas cayeron en esta afectación, lo que ocasionó afectaciones en sus unidades.

El socavón tuvo una profundidad de 10 metros y un diámetro de 5 metros, a la orilla de uno de los puentes de la autopista.

Desde entonces, autoridades estatales comenzaron a realizar los estudios y trabajos para la reparación del puente hacia aeropuerto de Huejotzingo. El paso vehicular quedó cerrado.

El cierre generó modificaciones en las rutas de acceso al aeropuerto, por lo que el ingreso se tuvo que modificar por la carretera federal México–Puebla, con paso por Cholula, lo que ocasionó que los tiempos de traslado aumentaran hasta una hora.

Temas

Más noticias

Nacional

Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días

La Jornada -
El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le proporcione una actualización de...
Internacional

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Restablecida en 100% la electricidad en Puebla; 300 escuelas siguen en proceso de limpieza: Federación

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno federal reportó avances significativos en la atención a la emergencia por las lluvias que afectaron a varios estados del país, destacando que...

Floricultores niegan haber invadido predios del gobierno estatal para instalar mercado en Huejotzingo

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Los productores del Mercado de Flores del Iztaccíhuatl, en Huejotzingo, rechazaron haber invadido terrenos y descartaron una reubicación del centro de abasto, al afirmar...

Se reducen a 13 el número de localidades incomunicadas en Puebla: SICT

Yadira Llaven Anzures -
Con más de 350 máquinas a cargo de la limpieza de escombro en carreteras y caminos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025