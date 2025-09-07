Socavón en carretera al aeropuerto “Hermanos Serdán” será rehabilitado en 15 días

La Secretaría de Infraestructura del gobierno del estado de Puebla informó que la rehabilitación de la zona afectada por el socavón en la carretera al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, en Huejotzingo, estará lista en un plazo de dos semanas.

La dependencia confirmó que no hay daño estructural en el puente, y que se actuó de inmediato para restaurar la conectividad en esta importante vía.

Durante la supervisión de los trabajos, el titular de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, y un equipo de especialistas, informaron que el Puente Superior Vehicular, ubicado sobre las vías del tren, no sufrió daños estructurales.

Expuso que un análisis técnico reveló que la falla, conocida popularmente como socavón, fue provocada por un proceso constructivo inadecuado y errores en los anclajes de las tabletas laterales.

Contreras de los Santos explicó que los trabajos consisten en retirar la carpeta asfáltica y el relleno de la zona afectada a 10 metros de profundidad.

Posteriormente, dijo que se compactará el terreno en capas de 20 centímetros hasta nivelar la corona del puente, y se instalará una nueva carpeta asfáltica de 50 metros de longitud para garantizar la circulación vehicular en óptimas condiciones.

El funcionario estatal comentó que debido a la actual temporada de lluvias, los trabajos se han agilizado, por lo que hizo un llamado a los automovilistas a manejar con precaución y a respetar la zona de obra.

Para llegar al aeropuerto, los automovilistas utilizan como vía alterna la carretera federal México-Puebla, ya que el acceso desde la autopista permanece cerrado al paso vehicular.

El socavón se formó el pasado 4 de septiembre en la rampa de acceso al puente que conduce al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, en el ingreso por la autopista México-Puebla, justo en el punto donde la estructura cruza las vías del tren.