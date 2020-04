Sobreviviremos

El capitalismo catastrófico está mostrando una de sus cara más cruentas: la aparición de epidemias y pandemias como parte de la ruptura capitalista del metabolismo entre la humanidad y el conjunto de la naturaleza, se unen ahora a las crisis de la producción, las finanzas y el comercio de materias primas (el petróleo como mayor prueba), a la extrema desigualdad y a la explotación de una fuerza de trabajo precaria (sin empleo formal, ni seguridad social, sin ingreso y sin los derechos mínimos para subsistir con la dignidad para estar preparados y atendidos ante crisis sanitarias, de hambre o de violencias).

En los medios del poder, este complejo nudo se reduce una caída de la economía que se debe a un virus que deja un cálculo incierto de numerosas muertes y afectaciones a la salud de la población, principalmente para mayores de 70 años, pero también para la población con enfermedades crónicas y padecimientos de la mala alimentación, de la carencia de servicios y de la desnutrición.

Todos los gobiernos de los Estados Nación, los organismos internacionales de salud, alimentación y medio ambiente y las transnacionales farmacéuticas y los centros de investigación epidemiológica, todos sabían de la conjunción de los efectos provenientes del calentamiento global, pero principalmente los ocasionados por el desmantelamiento neoliberal de los sistemas sanitarios en la mayoría de los países. Pero nada hicieron para formar personal médico y sanitario, para dotarse de equipo y material ante una gran epidemia que anunciada de manera frecuente, y nadie obligó a las empresas farmacéuticas para estudiar y producir vacunas para uno de los virus más conocidos en el último siglo: el Coronavirus en sus diferentes mutaciones.

Ha sido el interés inmediato de ganancias de los capitales lo que ha prevalecido sobre el interés general. La mayoría de los Estados nacionales dejaron hace mucho de representar el interés general de sus sociedades, vaya, ni el de su clase dominante “nacional”. Los Estados y sus gobiernos se sometieron a la reproducción mundial de las ganancias y la acumulación de capitales monopólicos y financieros: producir para un consumismo egoísta e insano, saquear con la minería depredadora los territorios y afectar su biodiversidad, meter el dinero al juego de las bolsas de valores, y a los casinos de lavado del dinero donde funcionarios corruptos, narcotraficantes y magnates de cuello blanco trafican con dinero y riquezas sin control. Y, junto con todos esos negocios de circulación tan epidémica, vive el de las empresas dedicadas a re-matar a la población: armas, equipos, entrenamiento, vigilancia extrema, control de multitudes y comunidades y diseño y organización de guerras contra los pueblos.

¿La excepción es la regla?

Crece el debate, o más bien la opinión y las dudas, sobre si estamos viviendo en países que aplican estados de excepción, sea con el pretexto de violencias desatadas por el capital o sus secuaces, o por peligros masivos, reales o ficticios, por lo que se levantan muros, zonas especiales rigurosamente vigiladas, sellos fronterizos o de litorales antinmigrantes y sistemas carcelarios con fábricas trabajadas por presxs esclavizadxs.

Con la declaración de emergencias sanitarias, los Estados se encamina con mayor o menor uso de la fuerza a ensayar o establecer, como antes en invasiones, asesinatos y guerras falsamente “antiterroristas o “anti totalitarias” (golpes de estado con sangre o con terciopelo), un conjunto de medidas disciplinarias de sumisión masiva o selectiva, y formas auto disciplinarias individualizadas para separar, segregar y sujetar a quienes se sueñan libres hasta de auto explotarse. Son múltiples y especializados los modos de vigilar, castigar, reprimir y hasta aniquilar las resistencias a sus políticas y proyectos.

Pero los gobiernos -hasta los fascistas tipo Trump, Duque, Piñera o Bolsonaro- niegan que han impuesto el Estado de excepción, pero en los hechos demuestran que no les importa salvar vidas, sino salvar a los grandes capitales, así como a los bloques geopolíticos que cuando decaen desgarran lo que encuentran a su paso.

La verdadera excepción del mundo es la vida digna de quienes solidariamente, en colectivos pequeños y grandes defienden la subsistencia, la salud, la atención de lxs viejxs, los valores comunitarios, las mutualidades, el empleo, la alimentación y la defensa contra toda violencia. Se dirá que son escasos tales modos de producir, vivir, gobernarse y armonizar con la anturaleza. Se dirá que son sueños o discursos comunistas, libertarios o utópicos. Pero cando una de esas experiencias triunfa y se comparte a otras comunidades o personas, la esperanza toma cuerpo y camina escapando de la catástrofe del mal vivir o morir a manos de un sistema de muerte capitalista, patriarcal, racista, colonial y depredador.

Con pensamiento propio, apoyo mutuo, unidos y organizados sobreviviremos.

Carlos Taibo: Nos hallamos ante una crisis que se sitúa en la antesala del colapso

Por Boro/ La Haine*

En la situación actual de pandemia global y Estado de alarma muchos nos preguntamos si estamos viviendo el principio del colapso del sistema económico como consecuencia de todos estos hechos. Sobre ese colapso del sistema capitalista y lo que vendrá después ha escrito el anarquista Carlos Taibo en una de sus obras “Colapso. Capitalismo terminal. Transición Ecosocial. Ecofascismo”.

Se habla mucho del origen de este virus, de si ha sido algo fortuito, de origen natural o si por el contrario ha sido introducido con fines geopolíticos ¿Qué opinión tienes tú al respecto?

No tengo datos fehacientes al respecto. Ninguna explicación me sorprende. Pero soy poco propenso a aceptar las tesis de corte conspiratorio. La miseria cotidiana del capitalismo contemporáneo, incluidas sus versiones estadounidense y china, es ilustrativa como para que no precisemos explicaciones especiales. Más allá de ello, creo que muchas tesis conspiratorias atribuyen al sistema que padecemos unas capacidades mayores de las reales, olvidan sus numerosas disfunciones y bien pueden tener, al amparo de llamativas paradojas, un efecto desmovilizador de las resistencias.

Lo primero es que, pese a afirmaciones como la que sugiere que la pandemia toca a todo el mundo por igual, salta a la vista que exhibe una rotunda dimensión de clase. Se ha señalado que sus efectos no son los mismos sobre los ricos, que pueden confinarse en sus mansiones en Marbella, sobre la clase media, acaso beneficiaria principal de esa farsa que es el teletrabajo, y sobre las clases populares, que las más de las veces tienen que seguir acudiendo a trabajar en condiciones infames. Pruebas y tratamientos se dispensan con arreglo a criterios visiblemente clasistas.

Si se preserva el escenario actual, cada vez más tétrico, dominado por el sindicalismo de pacto, el panorama de cara al futuro se antoja muy delicado. No está de más que agregue que, si nuestra situación es mala, aún peor lo es la de muchos de los habitantes de los países del Sur.

La indignación que se hace valer en estas horas ante las consecuencias, dramáticas, del deterioro de los sistemas sanitarios, ante la ineptitud de los responsables políticos y ante su subordinación a los intereses empresariales debería provocar una tensión fuerte, fortísima… Queda por determinar, si no asistiremos a la manifestación de un ejemplo más de memoria flaca y olvido rápido. Y si el flujo principal en los estamentos de poder en todo el planeta lo es en provecho de un proyecto ecofascista, está claro qué ocurrirá con la sanidad… A mi entender no es suficiente con defender los servicios públicos: esa defensa tiene que reclamar su autogestión y su socialización plenas.

¿El sistema aprovechará esta crisis para tratar de paralizar los movimientos disidentes y fomentar el individualismo frente a lo colectivo?

Entiendo que, lo que sucede (por ejemplo) en el Estado español es un experimento decisivo para calibrar qué es lo que pueden hacer con nosotras. Tanto en el despliegue de un proyecto aberrantemente estatalista, jerárquico, autoritario y militarizado como en la servidumbre voluntaria a la que se ha entregado buena parte de la población. Es verdad, con todo, que proliferan las iniciativas de apoyo mutuo que anuncian la irrupción de nuevos movimientos de resistencia empeñados en colocar lo colectivo en el núcleo de su acción y de sus preocupaciones. Qué interesante es recuperar el término ‘apoyo mutuo’. No descarto que el aparato represivo que padecemos aproveche la tesitura para deshacerse de realidades incómodas.

Es inevitable vincular el experimento mencionado con el horizonte del ecofascismo. No se olvide que en una de sus dimensiones principales este último bebe de la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran –esto ya lo hacen- y en la más dura, de exterminarlos. Ya sé que es excesivo vincular lo que ocurre en estas horas con el despliegue ostentoso de un proyecto ecofascista. Pero no lo es, la sugerencia de que eso prepara el terreno y acrecienta los conocimientos al servicio de un proyecto de esa naturaleza.

La retórica de la guerra, y de los soldados, ha reaparecido con toda su fuerza, supuestamente al servicio de un proyecto humanitario, ya no externo, sino interno. Vuelvo a lo del ecofascismo. Un horizonte de esa naturaleza reclama, herramientas militares. Y exige ratificar la preeminencia de los países ricos sobre los desheredados de siempre. Habrá que estar muy atentas para identificar lo que, en este terreno, será un legado mayor del fortalecimiento represivo de la institución Estado al que asistimos en estas horas. Con Estados Unidos, como siempre, en cabeza.

Desde un punto de vista ecologista, ¿podemos aprender algo de esta situación?

Es cierto que asistims a una significativa reducción de la contaminación en el planeta, a un retroceso en el consumo de combustibles fósiles y a un freno salvaje de la turistificación. Hay que preguntarse si alguno de esos procesos, afortunados, ha venido para quedarse o si acabarán por retroceder. Actualmente, no obedecen a la lógica de lo que llamamos decrecimiento ni se ven acompañados de un proyecto social que apueste por la desjerarquización, la desurbanización, la destecnologización, la despatriarcalización, la descolonización, la descomplejización y la desmercantilización de mentes y sociedades. Otra cosa es que nos puedan servir como herramientas para subrayar las miserias del orden heredado y la imposibilidad de sostenerlo.

¿Qué alternativas tenemos la clase obrera y los movimientos populares anticapitalistas?

Las de siempre. Por un lado, colocar en el núcleo la discusión sobre el capital, el trabajo asalariado, la mercancía, la plusvalía, la alienación, la explotación, el expolio de los países del Sur, la sociedad patriarcal, las guerras imperiales, la crisis ecológica y el colapso. Por el otro, perfilar movimientos anticapitalistas que, lejos de la lógica de los Estados, coloquen la autogestión y el apoyo mutuo en el núcleo de su acción. Y sumar al acervo de esos movimientos muchos de los elementos propios de las sociedades precapitalistas. Ya sé que fácil no es.

Me parece urgente distinguir la solidaridad desnuda y espontánea que se ejerce desde abajo y la que, antes aparente que real, se despliega conforme a intereses ajenos y fórmulas autoritarias. Y hay que estar, claro, con los viejitos y las viejitas. *(Extracto de la entrevista)

Los caminos del viento*

Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano.

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común.

Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados.

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta luego…

*Eduardo Galeano (Extracto)

www.elzenzontle.org

[email protected]

ze[email protected]