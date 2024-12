“Sobresueldos” en PJF han generado $30 mil de gasto adicional al erario: Batres

La ministra Lenia Batres Guadarrama acusó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) lleva 14 años en falta de acatar el tope máximo de remuneraciones que marca el artículo 127 constitucional, lo que a la fecha ha generado, por “sobresueldos”, un gasto adicional al erario público de más de 30 mil millones de pesos.

Al rendir este lunes su primer informe anual de labores en el Museo de la Ciudad de México, la togada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que actualmente hay 2 mil 377 personas funcionarias del Poder Judicial que superan el tope máximo de remuneraciones, que en total exceden en 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos el límite constitucional.

“Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente este límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial debió haber ahorrado a la Federación 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos por sobresueldos inconstitucionales entregados a su alta aglomeración”, dijo.

Batres afirmó que desde que llegó a la Corte, el 14 de diciembre de 2023, ella y sus 79 colaboradores acataron la ley en materia de austeridad, lo significa a ajustarse al límite de las remuneraciones y renunciar a prestaciones como seguros privados, lo que ha generado un ahorro al erario público en el último año de 10 millones 904 mil 69 pesos.

“A un año de mi designación como ministra, he devuelto un millón 377 mil 271 pesos en efectivo y no he percibido prestaciones que cuestan un millón 761 mil 944 pesos, prestaciones a las que renuncié por estar prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana. En total, durante este primer año de ejercicio, he ahorrado al erario 3 millones 139 mil 215 pesos.

“…En total, desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado, por no recibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional 337,060 pesos; por no recibir seguro de gastos médicos mayores, un millón 484 mil 389 pesos, y por no recibir seguro de separación individualizado, 6 millones 280,463 pesos. Es decir, 7 millones 764,853 pesos, que, sumados a los 3 millones 139 mil 215 pesos que he dejado de percibir, arroja un total de 10 millones 904 mil 069 pesos”, explicó.