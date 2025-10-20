Sobrecargan con 700 toneladas de basura diarias al relleno sanitario de El Chiltepeque; exceden su capacidad en un 60%

Cada día, el relleno sanitario de El Chiltepeque recibe 716 toneladas de basura más de las que puede alojar, pues en el lugar se depositan, en promedio, mil 916 diariamente, cifra que, además, representa un incremento del 14 por ciento en comparación con el año pasado, de acuerdo con datos oficiales.

El problema de la saturación se agrava con el acelerado crecimiento urbano que rodea al tiradero. Hoy en día pueden verse construcciones a menos de 300 metros y venta de lotes pese a que las normas medioambientales lo prohíben.

De acuerdo con el ambientalista Francisco Castillo Montemayor, hay nula vigilancia por parte de las autoridades hacia la empresa RESA S.A. de C.V., que tiene a su cargo la concesión del relleno, por lo que esta no cumple con actividades básicas y que deben hacerse por ley, por ejemplo, con la compactación de los desechos.

En una visita que La Jornada de Oriente llevó a cabo en el lugar, fue posible observar a medio kilómetro de distancia del lugar no se lleva a cabo la compactación de los residuos que la Norma 083 establece, la cual se refiere a las especificaciones técnicas para la selección, diseño, construcción, operación, monitoreo y clausura de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, pues la basura luce expuesta, incluso se ven bolsas azules que son utilizadas por clínicas y hospitales, sin ningún tipo de tratamiento.

De acuerdo con informes del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), actualizados hasta el mes de junio pasado, durante la primera mitad del 2025, el tiradero recibió 344 mil 881 toneladas de basura, las cuales representan un promedio diario de 1 mil 916.

La capacidad del relleno es de entre mil 100 y 1 mil 200 toneladas diarias, por lo que hoy en día aloja 716 toneladas más. El excedente equivale a un 60 por ciento.

Los datos refieren que en el mismo periodo, pero de 2024, se depositaron en el lugar 303 mil 71 toneladas por lo que en este año hay un aumento de 41 mil 810 toneladas, cifra que representa un 14 por ciento más.

En abril de 2024, tras el cierre del relleno intermunicipal de San Pedro Cholula por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medioambiente (Profepa), por ser un foco de contaminación ambiental, el tiradero de El Chiltepeque recibe los desechos sólidos de este municipio así como de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Huejotzingo, Coronango y Santa Clara Ocoyucan, los cuales pagan al municipio 300 pesos por cada tonelada. Se estima que estas demarcaciones generan 300 toneladas de basura, cada día.

En abril pasado, el director del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte, indicó que el convenio concluiría en junio pasado, pero había la posibilidad de que se extendiera aunque no se ha dado a conocer qué ocurrió.

Crecimiento urbano sin control

Mediante el recorrido, este medio de comunicación observó que en alrededores del relleno, incluso a menos de 300 metros, hay múltiples anuncios de venta de lotes, pese a que la zona es considerada como de alto riesgo por la presencia de los desechos tóxicos que generan gases.

Incluso, este fin de semana se llevó a cabo una fiesta masiva en una vivienda que está a unos 200 metros del acceso principal del lugar.

En el sitio es posible observar un par de cocinas económicas, un motel y varias construcciones en obra negra, las cuales enmarcan animales que pastorean en la zona.

En los alrededores y desde lo alto del lugar es posible ver cómo la zona urbana, integrada por decenas de conjuntos habitacionales, se acerca cada vez más al tiradero.

La Jornada de Oriente se comunicó a los teléfonos que hay en algunos anuncios, en donde se indicó que, por ejemplo, un terreno de 120 metros cuadrados se vende en 156 mil pesos, con pagos parciales de 1 mil 500 pesos.

Los encargados de dar informes señalaron que hay otras opciones como en el conjunto habitacional Jardines de la Montaña, en donde se venden espacios de 86.7 metros cuadrados con un costo de 280 mil pesos, con mensualidades de 4 mil 500 pesos.

En ambos casos, el personal fue claro en señalar que a los compradores se les otorga una cesión de derechos pero no una escritura debido a que la zona no está regularizada.

Advierten un posible fraude por parte de la empresa concesionaria

Consultado sobre el tema, el exsecretario de Medioambiente Francisco Castillo Montemayor, advirtió que la empresa podría incurrir en un fraude pues, al no tener ningún tipo de vigilancia, no estaría cumpliendo con el confinamiento adecuado de los residuos.

Explicó que a simple vista se aprecia un descontrol en el tratamiento, ya que es posible observar residuos, incluso, provenientes de clínicas y hospitales, expuestos, cuando la norma correspondiente establece que la basura debe ser cubierta totalmente con material de banco para que los residuos no vuelen en la superficie y sean trasladados por el viento pues esto dañaría a la población más cercana.

Señaló que a los titulares de RESA S.A. de C.V. no le interesa la obtención de gas metano pues no se genera actualmente pese a que la ley establece que no deben emitirse gases al medioambiente, sin embargo, refirió insistió en que las autoridades no supervisan a la firma concesionaria.

Respecto a la venta de lotes y urbanización de la zona recordó que el uso de suelo no permite construcciones debido a la situación ambiental ya que se producen gases que pueden causar una explosión.

Castillo comentó que la vida útil del relleno ya se superó hace varios años, por lo que las autoridades deberían trabajar en la ampliación de las celdas que alojan los residuos sólidos.