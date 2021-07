Sobre hacerse viejo... Y concederte una ronda más

Con el repunte de la pandemia y las consecuentes restricciones precautorias, la exhibición cinematográfica en salas sigue sin normalizarse. Por eso llama la atención aún más gratamente– que El padre y Una ronda más sigan en cartelera entre nosotros, si bien en pocos horarios. El estreno en Puebla de El padre fue hace cuatro meses (!!), mientras que Una ronda más empezó a verse hace siete u ocho semanas. Son posiblemente lo mejor que ha llegado este año y ambas se comentaron con amplitud en este espacio. Aquí, apenas un fragmento (conclusivo) de lo que en su momento escribí sobre El padre : “Pulcro, muy redondo drama, actuado en gran nivel por Anthony Hopkins y Olivia Colman. No una cinta sobre la vejez como sustantivo, sino sobre envejecer como verbo. Es decir, el proceso más que la etapa, por el que discurren nuevas sensaciones desconocidas y atemorizantes. En esa tónica, El Padre desdobla como un film triste, difícil de ver, cuya dignidad –sin embargo– permea siempre, en aras de comprender las confusas implicaciones de una realidad tan ruda y cambiante. Tal vez en eso radica la base de su estatura, y no en el tratamiento puntual de los temas asociados con hacerse viejo: fragilidad, soledad, desconexión, dependencia –declive, en su conjunto– que el cine, por cierto, no siempre ha reflejado con el respeto y la hondura que ameritan” .

Una ronda más (cual sabemos, “Película profunda, dramática pero graciosa –tan reflexiva como ocurrente– que en un balance resulta además entrañable. A fin de cuentas, también evidentemente triste, a despecho de su luminosa escena final, que ofrece a la cinta y a la audiencia un inolvidable cierre optimista. El uso y abuso del alcohol es tema desde luego, pero el film de Vinterberg es más sobre la amistad y sus alcances; sobre los cambios en las relaciones de familia, y sobre cuán indispensables son las motivaciones diarias, no siempre nacidas de la cordura (con los riesgos que eso implica). Impecablemente actuada por todos, Una ronda más está contada con la aparente simpleza de la claridad, pero también con atento foco y rigor en sus intenciones, entre las que no está la de malignizar los excesos que muestra” . En fin, ojalá El padre y Una ronda más sigan dando la batalla en cartelera, en medio de la colosal competencia de las infaltables blockbusters de las vacaciones veraniegas. En cuanto a(cual sabemos, ganadora del Óscar a mejor película internacional ), recupero también algo de lo que comenté sobre ella, después de verla dos veces:ojalásigan dando la batalla en cartelera, en medio de la colosal competencia de las infaltablesde las vacaciones veraniegas.

Regresemos ahora a los estrenos recientes. El que principalmente llama la atención es Viejos ( Old ), del más bien irregular M. Night Shyamalan ( El sexto sentido , Señales , La aldea ), con Gael García Bernal en uno de los roles protagónicos. En ella, la pareja de Guy y Prisca (García Bernal-Vicky Krieps) llega a un resort paradisiaco, para unas vacaciones con sus hijos –niña y niño– de 11 y 6 años. Para su primer día les ofrecen una exclusiva playa privada, en la que coinciden con un matrimonio, con otra familia y con un rappero famoso.

Apenas después de su llegada, van dándose cuenta de que –todos– están envejeciendo a una tasa vertiginosa de tiempo (minutos que traducen en meses). ¿Por qué? Y más importante aún, ¿cómo detenerlo? En ello están el misterio y el rasgo de thriller de la cinta: si no lo descubren y resuelven pronto, en menos de dos días habrán muerto “de ancianidad” hasta los más pequeños de la expedición. La premisa es sin duda inquietante, lo cual hace atractiva la película; pero esa premisa implica también una buena cantidad de dilemas narrativos, que –muy a-la-Shyamalan — el director resuelve apenas a medias o no convincentemente. El final, por ejemplo: la cinta explica el origen del desenlace, pero con tan poco rigor que el “recurso” incluso roza lo risible. Una lástima, porque Viejos en buena medida funciona –a partir de los infaltables temores ante la muerte– aunque nunca alcanza la estatura de una obra mayor. Pero bueno, ¿te entretiene? Sí; y mucho, a fin de cuentas.