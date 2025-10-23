Jueves, octubre 23, 2025
SOAPAP intenta otra vez iniciar excavación de pozo en Xoxtla; habitantes lo impiden

Los hechos se registraron el pasado martes por la tarde a menos de 24 horas de que Gustavo Gaytán confirmó su interés por excavar más fuentes de abastecimiento en el municipio

29 de mayo de 2025. Manifestación de habitantes de Xoxtla contra la perforación de pozo.
Efraín Núñez

Por tercera vez en menos de una semana personal del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), escoltado por policías estatales, intentó ingresar al terreno donde planea construir el pozo “Pavigi”, ubicado en el municipio de Xoxtla, sin embargo los habitantes se lo impidieron.

El incidente ocurrió la tarde del martes, cuando una maquinaria de excavación profunda llegó al predio contiguo al panteón de la comunidad. Sin embargo, los habitantes que mantienen un plantón de resistencia negaron la entrada del equipo, argumentando que la perforación afectará el abasto local de agua.

Testimonios de vecinos refieren que, poco después del mediodía, agentes arribaron para custodiar la maquinaria, mientras la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, trató de convencer a la población de que la obra busca resolver la falta de suministro que afecta a más de 40 por ciento de los hogares del municipio.

Los colonos respondieron que el proyecto forma parte del acuerdo para transferir 50 por ciento del caudal del pozo 4 a la ciudad de Puebla, por lo que se mantienen firmes en su oposición. Aunque el ánimo fue tenso, el SOAPAP no logró ocupar el predio que pertenece a la unidad habitacional Pavigi, cuyos propietarios no han autorizado el inicio de obras.

Durante su comparecencia en el Congreso del estado, Gustavo Gaytán Alcaraz, director del SOAPAP, confirmó que el organismo busca extraer 300 litros por segundo adicionales mediante nuevos pozos en la zona metropolitana. Atribuyó al conflicto en Xoxtla y a la extracción ilegal de agua en los mercados Hidalgo y Zaragoza, bajo influencia de la UPVA 28 de Octubre, una pérdida anual de 16 millones de metros cúbicos de líquido.

El 20 de octubre, este diario publicó que la edil de San Miguel Xoxtla, Guadalupe Ortiz Pérez, ocultó al cabildo los alcances del acuerdo con el SOAPAP, mediante el cual se autorizó extraer 50 por ciento del agua del pozo 4 para abastecer a la capital, según denunció Pascual Bermúdez Chantes, representante del grupo de ciudadanos inconformes.

De acuerdo con una copia del documento obtenida por este medio, el convenio fue firmado el 11 de abril por Ortiz Pérez y su director de obras, Helvin Pérez Lara, a título personal. Un mes después fue presentado a los regidores sin detallar los pormenores. Su contenido se filtró posteriormente y provocó inconformidad entre los integrantes del cuerpo edilicio.

Puedes leer: Edil de Xoxtla ocultó alcances del acuerdo con SOAPAP para llevarse más agua a Puebla para lograr su aprobación: Bermúdez

El líder de los habitantes en resistencia, quien enfrenta un proceso penal por el cierre de la autopista México–Puebla y fue absuelto de otra denuncia interpuesta por Concesiones Integrales, subrayó que la minuta prueba la relación directa entre la perforación del pozo Pavigi y la reactivación del pozo 4, ambos dentro del mismo proyecto impulsado por el SOAPAP.

Te recomendamos: Ternium y SOAPAP extraen 4 millones de m3 de agua en Xoxtla, no permitiremos nuevo pozo: habitantes

