SOAPAP desaparece peritaje en juicio por la extinción de manantial de Acuexcomac

El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) desapareció 11 pruebas contenidas en la solicitud ciudadana de reparación de daño patrimonial por la extinción del manantial de Acuexcomac, entre ellas el peritaje que da cuenta de la sobreexplotación del cuerpo de agua; agudizada por la empresa Concesiones Integrales.

Darío Tiro Rosas, ex edil auxiliar de Acuexcomac, encabeza esta demanda por Ley de Responsabilidad del Estado, en la que se presentaron estudios y peritajes que documentan la explotación abusiva de cinco pozos y el incumplimiento del acuerdo para la explotación del caudal del manantial que ha causado un desastre hídrico.

Luego de un año de ignorar la solicitud y tras la intervención de la justicia federal que le obligó a contestar, el SOAPAP se negó a reconocer el adeudo. Al ser requerido el organismo por el Tribunal de Justicia Administrativa, funcionarios argumentaron que habían “perdido el expediente” pues sostuvieron que la solicitud era un simple escrito de petición, por lo que consideraron que no estaban obligados a preservar nada.

Por este descuido, el Tribunal de Justicia Administrativa admitió un incidente penal contra SOAPAP por desaparición de pruebas, promovido por el abogado Alberto Peralta representante legal de Tiro Rosas.

Este hecho toma relevancia luego que hace unos días venció la fecha para que el SOAPAP presentara expertos o peritajes en la etapa actual del proceso, plazo que no atendió, dejando pasar la oportunidad de exhibir cualquier prueba técnica u opinión de algún especialista que constara a su favor y en su defensa.

Así, con la restitución de pruebas, entre ellas el peritaje del manantial de Santa María Acuexcomac –que se intentó ocultar– y que calcula la indemnización en 3 mil 500 millones de pesos, avanza la etapa final del juicio del expediente PJE-TJA-449/2024-KO-C1-3-3, que toma en cuenta la Reforma del Artículo 4 de la Constitución Mexicana que establece que todo daño ambiental debe ser indemnizado, así como de la reciente Ley de Responsabilidad del Estado, aprobada en 2023.

El expediente perdido

El 10 de junio de 2024 ante el SOAPAP –particulares, entre ellos el exedil– presentaron una solicitud de reparación de daño patrimonial al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla por la extinción del manantial debido a la sobreexplotación, primero en forma directa y luego por medio de la empresa concesionaria Agua de Puebla Para Todos.

La solicitud se acompañaba con un expediente que contenía un peritaje, estudio técnico de caso en hidráulica de la explotación de cinco pozos pertenecientes al acuífero del valle de Puebla que provocó la extinción del manantial; videos, documentales y constancias de residencia de los solicitantes, periciales técnicas y constancias de la presidencia auxiliar en las que constaba el menoscabo patrimonial y del medio ambiente.

Además de testimonios del creciente costo del agua, la merma de los recursos pesqueros que existían, la pérdida de negocios por la extracción indiscriminada que también provocó el secado de pozos artesanales, jagüeyes y norias, lo que afectó de manera irreparable la agricultura e incluso el turismo, ya que tanto la fuente de agua extinta como el ahuehuete de 600 años –uno de los árboles más viejos del país– eran una fuente de atracción de visitantes.

Para el abogado Alberto Peralta, este acto pone en evidencia la ignorancia de funcionarios en la reciente Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado –aprobada en septiembre de 2023– por lo que esta omisión dolosa constituye un delito por desaparición de pruebas, porque conforme a la legislación, éstas deben ser custodiadas por la autoridad señalada.

El peritaje a cargo del ingeniero hidráulico Rodolfo Solís Tovar exhibe los severos daños causados por el incumplimiento de un convenio de 1994 que obligaba a SOAPAP a conservar determinados límites del acuífero. Este convenio establecía claramente que cada seis meses se iban a realizar estudios piezométricos para medir los niveles del acuífero, tanto en tiempo de estiaje como en temporada de lluvias; medida que fue ignorada.

El asesor técnico de Santa María Acuexcomac reveló en el peritaje que los niveles de agua del manantial descendieron 32 metros respecto de los documentados en 1994.

Profepa obligado a dar entrada a denuncia

El pasado 26 de junio, Peralta hizo público un triunfo en el Tribunal Federal que obligó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a abrir una indagatoria por el daño ambiental por la extinción del manantial y por poner en riesgo la vida de la comunidad de Acuexcomac.

La sentencia de la Segunda Sala Ambiental del Tribunal Federal, dentro del expediente 132/25-EAR-02-9, a favor de ciudadanos, obliga a la delegación de Profepa en Puebla a dar entrada –en un plazo fijado para noviembre de 2025– a una denuncia popular por la extinción del manantial de Santa María Acuexcómac perpetrado por SOAPAP y la concesionaria Agua de Puebla para Todos.