Sntsa ha complicado la operatividad en salud durante años y nunca criticó el desabasto: Simesa

El Sindicato Mexicano de Salud (Simesa) señaló que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) ha complicado la operatividad en el sistema sanitario durante décadas y, pese a su prolongada hegemonía, nunca criticó el desabasto de medicamentos e insumos que afecta históricamente al sector.

La semana pasada, integrantes del Sntsa se manifestaron en Puebla denunciando la crisis en hospitales tras la entrada del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, pero el nuevo organismo gremial recalcó que la escasez de insumos no es una novedad ni consecuencia exclusiva de la transición actual.

Jesús Ricardo Cruz Cotero, dirigente nacional de Simesa, explicó en conferencia de prensa que creación del OPD IMSS-Bienestar trajo consigo la centralización de los presupuestos y una transformación profunda en la operación de los servicios estatales y federales de salud.

“El desabasto no es reciente, lleva muchos años, pero lo que llama la atención es que el Sntsa no lo había señalado antes”, indicó el líder sindical. Añadió que, tras 85 años de hegemonía, el Sntsa no sólo dejó de cuestionar la falta de insumos, sino que tampoco propuso alternativas para mejorar las condiciones laborales y la atención médica.