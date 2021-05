SNTSA exige la remoción de Directora de Operación de Personal de la Ssa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) acusó que no está funcionando la Comisión de Escalafón, lo que impide a trabajadores tener acceso a un mejor ingreso y que no se cubran 280 vacantes que se generaron por decesos de personal a causa de Covid-19.

En conferencia de prensa, Patricia Parra Maldonado, Julieta Pérez Pérez y Ulises Téllez Andrade, secretarios generales de las secciones XXV, LXXV y LXXXII, respectivamente, exigieron la remoción de Hilda Vázquez Sánchez, directora de Operación de Personal de la secretaría de Salud, a quien señalan como responsable de la inoperancia de dicha comisión y otras más.

- Anuncio -

Sostuvieron que la funcionaria además ha maltratado al personal sindicalizado, así como a sus subordinados, situación que ya han expuesto en una mesa de diálogo a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral.

Patricia Parra Maldonado abundó que Hilda Vázquez Sánchez ha asistido a supervisiones en los centros laborales, en las cuales ha intimidado al recurso humano, con un “trato irrespetuoso y prepotente, que solo refleja el abuso de autoridad”.

Asimismo, comentó que no ha mostrado apertura para trabajar de forma conjunta con el sindicato y tratar temas como la recodificación, basificación por Insabi y cambios de adscripción.

- Anuncio -

Expuso que ha tomado decisiones que no tienen explicación, como enviar seis odontólogos al centro de salud de Momoxpan, a pesar de que no se requiere más de uno y de que la unidad dental no sirve.

En cambio, subrayó, que ha rechazado el 40 por ciento de solicitudes de cambio de adscripción de sindicalizados a los que han intentado secuestrar, que su familia depende de ellos o a madres solteras, por mencionar algunos casos.

Parra Maldonado añadió que también ha impedido que el SNTSA intervenga en la defensa de los trabajadores.

“Hace unos meses prácticamente corrió a un integrante del comité estatal que yo envié para defensa de unos compañeros que tenían un problema en la zona de Huauchinango y de una manera prepotente y grosera”.

La líder de la sección XXV añadió que también se han estado cubriendo interinatos y dando plazas, sin notificar al sindicato.

Ulises Téllez Andrade aseveró, por su parte, que los trabajadores están a punto del colapso y dispuestos a realizar un plantón para expresar sus inconformidades.

Refirió que hay incumplimiento a condiciones generales de trabajo, entre ellas que no se les han entregado dos dotaciones uniformes y aunque les indicaron que esta semana les darían respuesta, eso no ha ocurrido.