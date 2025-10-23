Sntsa crea secretaría especializada para jubilados de Puebla

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) en Puebla anunció la creación de la Secretaría de Atención a Jubilados, convirtiéndose en la primera cartera sindical, de las más de 100 secciones del país, dedicada exclusivamente a este sector. El objetivo es proporcionar seguimiento periódico y atención integral a 250 trabajadores jubilados en una primera etapa, con acciones orientadas a conservar la independencia funcional y fortalecer el bienestar social tras la vida laboral.

La justificación para la apertura de esta secretaría, según lo expuesto por Julio Alfredo García, secretario general del Sntsa 25, responde a una ausencia histórica de mecanismos que den continuidad al acompañamiento de quienes han dejado el servicio activo.

Te puede interesar: 400 vacantes de jubilados y fallecidos no han sido cubiertas por IMSS-Bienestar: Sntsa

“De las 105 secciones en todo el país, no hay una que tenga una secretaría en atención y seguimiento a los temas de nuestros compañeros jubilados”, afirmó el dirigente sindical, subrayando la falta de estructuras dedicadas al seguimiento directo del sector retirado.

El programa incluye evaluaciones personalizadas, monitoreo permanente y talleres de estimulación cognitiva, emocional y física, complementado con actividades grupales que fomentan la integración, el respeto y promueven una percepción positiva del retiro.

También puedes leer: Hasta dentro de un mes se regularizaría el abasto de medicamentos en los hospitales de Puebla: Sntsa

El modelo jerarquiza la atención en tres ejes: fomentar el respeto, fortalecer el rol y promover el bienestar de quienes se han jubilado, asegurando que cada persona beneficiaria mantenga su autonomía y participación social.

La nueva secretaría está encabezada por María de Jesús Andrade Martínez.