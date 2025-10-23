Jueves, octubre 23, 2025
Sntsa crea secretaría especializada para jubilados de Puebla

Es la primera de las más de 100 secciones del sindicato en el país

Patricia Gutiérrez Rodríguez

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) en Puebla anunció la creación de la Secretaría de Atención a Jubilados, convirtiéndose en la primera cartera sindical, de las más de 100 secciones del país, dedicada exclusivamente a este sector. El objetivo es proporcionar seguimiento periódico y atención integral a 250 trabajadores jubilados en una primera etapa, con acciones orientadas a conservar la independencia funcional y fortalecer el bienestar social tras la vida laboral.

La justificación para la apertura de esta secretaría, según lo expuesto por Julio Alfredo García, secretario general del Sntsa 25, responde a una ausencia histórica de mecanismos que den continuidad al acompañamiento de quienes han dejado el servicio activo.

“De las 105 secciones en todo el país, no hay una que tenga una secretaría en atención y seguimiento a los temas de nuestros compañeros jubilados”, afirmó el dirigente sindical, subrayando la falta de estructuras dedicadas al seguimiento directo del sector retirado.

El programa incluye evaluaciones personalizadas, monitoreo permanente y talleres de estimulación cognitiva, emocional y física, complementado con actividades grupales que fomentan la integración, el respeto y promueven una percepción positiva del retiro.

El modelo jerarquiza la atención en tres ejes: fomentar el respeto, fortalecer el rol y promover el bienestar de quienes se han jubilado, asegurando que cada persona beneficiaria mantenga su autonomía y participación social.

La nueva secretaría está encabezada por María de Jesús Andrade Martínez.

