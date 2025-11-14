Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasEducación

SNTE 51 y gobierno estatal anuncian mesas de trabajo para procesos de plazas docentes

Este jueves el magisterio poblano protestó en la capital por solución a temas laborales

SNTE 51 y autoridades de Puebla instalarán mesas de trabajo para definir asignación de plazas C y atender demandas de docentes y personal de apoyo
SNTE 51 y autoridades de Puebla instalarán mesas de trabajo para definir asignación de plazas C y atender demandas de docentes y personal de apoyo
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y autoridades del estado de Puebla acordaron la instalación de mesas de trabajo que establecerán los mecanismos para la asignación de plazas tipo C en Educación Superior; el acuerdo se alcanzó tras la protesta de maestros realizada este jueves en oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública y las que tiene en la recta a Cholula.

En un comunicado, el organismo gremial informó que el secretario general, Alfredo Gómez Palacios, mantuvo diálogo con representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Planeación y Finanzas para atener las legítimas demandas del magisterio poblano.

En el documento se precisó: “Respecto a las claves tiempo completo C en Educación Superior, se establecerán los mecanismos de asignación de la mano con la autoridad educativa”.

Asimismo, las mesas técnicas analizarán los casos del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y otras necesidades en distintos niveles escolares, asegurando procesos más claros y atención directa a los trabajadores de la educación.

Además, el sindicato subrayó que se liberarán los recursos para el cambio de categorías y horas adicionales en Media Superior, una exigencia prioritaria de los docentes que se manifestaron.

El SNTE 51 remarcó que estas acciones buscan fortalecer los derechos laborales, mejorar la profesionalización docente y contribuir a la calidad del servicio educativo en Puebla.

La agenda conjunta abarca la atención a docentes de Educación Superior, Media Superior y al personal de apoyo de escuelas públicas. El compromiso de ambas partes es que la entrega de plazas y recursos se realice bajo procedimientos transparentes y coordinados, atendiendo las causas que llevaron a la movilización de este jueves.

El SNTE manifestó que mantiene su compromiso con la educación pública, pero también con la defensa de los derechos laborales y profesionales del sector magisterial del estado de Puebla.

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela exige acciones legales internacionales contra EU por ataques a embarcaciones

La Jornada -
Caracas. El gobierno de Venezuela llamó este jueves a ejecutar acciones legales contra Estados Unidos por los ataques perpetrados contra embarcaciones en el Caribe,...
Internacional

Tesoro de EU relaciona a personas y casinos mexicanos con el cártel de Sinaloa

La Jornada -
Dora Villanueva Estados Unidos. Un par de días después de que México anunciara el bloqueo de una serie de establecimientos y páginas de apuestas involucradas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cumple 42 días la huelga de sindicalizados del Nacional Monte de Piedad

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Al cumplirse 42 días del inicio de la huelga del Nacional Monte de Piedad, aún no hay avance en las negociaciones y los...

Presentan estudiantes de Psicología de la UATx 61 investigaciones sobre problemáticas sociales

Dania Corona Muñoz -
Con la participación de más de 70 jóvenes investigadores, la Licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) realiza el Pre Congreso...

Hay crisis hídrica en Puebla, con pérdidas del 50% de agua en conducción urbana y riego agrícola: Ceaspue

Yadira Llaven Anzures -
La crisis del agua en México y Puebla es severa, con niveles de pérdida en redes de conducción urbana y riego agrícola que se...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025