SNTE 51 y gobierno estatal anuncian mesas de trabajo para procesos de plazas docentes

La Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y autoridades del estado de Puebla acordaron la instalación de mesas de trabajo que establecerán los mecanismos para la asignación de plazas tipo C en Educación Superior; el acuerdo se alcanzó tras la protesta de maestros realizada este jueves en oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública y las que tiene en la recta a Cholula.

En un comunicado, el organismo gremial informó que el secretario general, Alfredo Gómez Palacios, mantuvo diálogo con representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Planeación y Finanzas para atener las legítimas demandas del magisterio poblano.

En el documento se precisó: “Respecto a las claves tiempo completo C en Educación Superior, se establecerán los mecanismos de asignación de la mano con la autoridad educativa”.

Asimismo, las mesas técnicas analizarán los casos del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y otras necesidades en distintos niveles escolares, asegurando procesos más claros y atención directa a los trabajadores de la educación.

Además, el sindicato subrayó que se liberarán los recursos para el cambio de categorías y horas adicionales en Media Superior, una exigencia prioritaria de los docentes que se manifestaron.

El SNTE 51 remarcó que estas acciones buscan fortalecer los derechos laborales, mejorar la profesionalización docente y contribuir a la calidad del servicio educativo en Puebla.

La agenda conjunta abarca la atención a docentes de Educación Superior, Media Superior y al personal de apoyo de escuelas públicas. El compromiso de ambas partes es que la entrega de plazas y recursos se realice bajo procedimientos transparentes y coordinados, atendiendo las causas que llevaron a la movilización de este jueves.

El SNTE manifestó que mantiene su compromiso con la educación pública, pero también con la defensa de los derechos laborales y profesionales del sector magisterial del estado de Puebla.