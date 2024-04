Por esperar hasta ocho años para jubilarse, en la marcha del 1 de Mayo maestros del SNTE 51 exigirán auditoría al Issstep

Debido a que los docentes esperan hasta ocho años para jubilarse, aguardan periodos de hasta cuatro meses para obtener una consulta con especialistas, faltan medicamentos y en general, por el deficiente servicio, es que en la marcha del 1 de Mayo que realizarán agremiados a la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se exigirá una reforma y auditoría al Issstep.

Así lo anunció el secretario general, Alfredo Gómez Palacios, quien informó que otra de las exigencias será la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), toda vez que no se están agilizando los procesos de ingreso y crecimiento, además de que se realizan cambios radicales de adscripciones y se limitan las cantidades de horas clase, por lo que económicamente no resulta conveniente para los trabajadores de la educación.

El líder magisterial detalló que 30 mil docentes saldrán a protestar en las calles de la ciudad de Puebla, tal como lo hicieron al año pasado, cuando también exigieron alza salarial y apertura de más plazas.

Añadió que la organización gremial tiene que mostrar “músculo” para conseguir mejores condiciones laborales.

Gómez Palacios subrayó que marchar es una forma de fortalecerlo como dirigente y también al organismo magisterial, lo que servirá para conseguir más beneficios para el magisterio.

“Los convoco, por favor, a que el primero de mayo me fortalezcan, porque si fortalecen al líder, fortalecen al sindicato y si fortalecen al sindicato nos va bien a todos. Los invito a que me ayuden el primero de mayo a salir, a hablar con fuerza lo que no nos gusta, lo que nos lastima, lo que necesitamos que mejore, se los dije a algunos compañeros: a mí no me gusta USICAMM, los pocos que recibieron beneficio tuvieron que insistir más veces y hay muchos que no recibieron nada”.