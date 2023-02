SNTE 23 y SEP, en contubernio para no dar plazas a administrativos: Juan Carlos Esquivel, aspirante a líder sindical

Juan Carlos Esquivel Bonilla, aspirante a la secretaría general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que hay contubernio entre este organismo magisterial y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para no otorgar plazas a administrativos y dar preferencia a familiares o amigos.

“Es su derecho que les asiste a los trabajadores administrativos el darles su plaza en primera o segunda orden y sin embargo se las quitan y les dicen que no se puede. Así es como se manejan las cosas, no hay transparencia… Cómo es posible que encontremos en todo el estado lugares que han estado en segundo, tercero, cuarto, noveno lugar, décimo y no tienen todavía su plaza y maestros que sacan el lugar 500, 600, ya están ubicados en la ciudad Puebla, claro, pero son familiares o alguna otra situación”, declaró en conferencia de prensa.