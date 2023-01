SNTE 23 engaña a maestros con reuniones sindicales para presentarles al “candidato oficial”

La votación por primera vez de los maestros para elegir a sus dirigentes gremiales hace suponer un avance democrático en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, el secretario general saliente del SNTE 23, Alejandro Ariza Alonzo, no entiende así las cosas y ha diseñado una estrategia de engaños y amenazas para imponer a como dé lugar a su “delfín”, a Víctor Ortiz Flores, el secretario de Créditos de la organización.

En las últimas semanas se ha echado andar la estrategia consistente en que el Comité Ejecutivo Seccional convoca a “reuniones sindicales oficiales”, supuestamente para tratar asuntos laborales del gremio magisterial y cuando los maestros ya están congregados, simplemente aparece Víctor Ortiz Flores para hablar del proceso electoral en el SNTE 23, en lo que es una clara actividad de proselitismo, pero mediante engaños.

La mayoría de los asistentes se quedan sorprendidos, mudos, de que una junta del sindicato en realidad sea un acto de campaña del “candidato oficial”, y que fuera del discurso del aspirante ya no se aborde ningún tema del magisterio.

En algunos lugares, esa treta del SNTE 23 ya ha generado fuertes reclamos, de maestros que no toleran esa falta de honestidad de Alejandro Ariza y de Víctor Ortiz.

“A mí me invitaron a una reunión sindical, no a escuchar a un candidato. Nunca me preguntaron si quería asistir a un acto de campaña electoral”, palabras más, palabras menos, fue el sentido reclamo –ocurrido hace apenas unos días– de un docente de la capital.

Esa situación en los últimos días ya se registró por lo menos en un par de ocasiones. Una fue en el sur de la ciudad de Puebla y otra más, con trabajadores que laboran en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública.

Víctor Ortiz Flores ha demostrado un pobre manejo de la situación. Ante los reclamos, lo único que responde es algo así: “si quiere retirarse maestro, puede hacerlo”, sin justificar o explicar por qué la reunión se citó con carácter oficial de la sección 23 del SNTE, que se supone debe actuar con imparcialidad en el proceso de elección de los nuevos líderes de la organización.

El clima en torno a Ortiz Flores se ha enrarecido no únicamente por el timo de las juntas sindicales.

Desde hace algunas emanas, muchos de los jefes de las delegaciones sindicales, que son los personajes más cercanos a las bases magisteriales, han empezado a expandir una serie de amenazas y advertencias.

Se dice que les advierten a los maestros: que si gana Víctor Ortiz y no votan por él, se quedarán fuera de los beneficios de otorgamientos de créditos, pese a que éstos se hacen con los ahorros de los propios profesores.

Y que tampoco serán tomados en cuenta en la gestión de ascensos, cambios de centros de trabajo o en la defensa de sus derechos laborales.

Este activismo de reunir con engaños y por la vía de amenazas a los maestros con Víctor Ortiz se debe a que las elecciones en las dos secciones del SNTE, la 23 y la 51, ya están a la vuelta de la esquina.

Se cree que esta semana –por fin—se convocará al Pleno Seccional, en donde los dirigentes salientes rendirán un informe de labores y de orden financiero, para que después, tal vez a finales de este mes, se convoque a la votación para elegir a los nuevos secretarios generales.

Los comicios podrían ser a mediados de marzo, antes de las vacaciones de Semana Santa, que es una estrategia común del SNTE siempre elegir a dirigentes antes de los periodos de asueto como una manera de que, cuando hay malestar de los maestros con el resultado, el enojo no se prolongue y se olvide los antes posible.

Todas estas maniobras exhiben una visión muy corta de miras tanto de Alejandro Ariza como de Víctor Ortiz.

En el caso de Ortiz no se percata que esta forma de presionar y timar a los maestros, lo único que va a provocar, en caso de que gane, es que su triunfo no será legitimo. Ocurrirá en medio del enojo de que recurrieron a practicas viciadas.

O bien, lo puede llevar a que sea derrotado en las urnas porque no se dejaron las maniobras gansteriles que tanto han lastimado a los maestros y son propias del SNTE, desde la época de Elba Esther Gordillo Morales.

También exhibe que Alejandro Ariza está terminando su gestión alejado de las bases magisteriales que representa y no se percata que existe mucho malestar con su desempeño como dirigente, pues en la opinión de muchos docentes, en los últimos años el SNTE 23 perdió el carácter defensor del magisterio frente al gobierno del estado.

No se percata que le está trasmitiendo a Víctor Ortiz todo el malestar que carga en sus espaldas.

Ariza fue quien promovió la formación de una planilla de unidad entre Víctor Ortiz, José Luis González Morales, Eliud Arturo Bravo y Horacio Momox Sánchez, todos ellos son miembros del Comité Ejecutivo Seccional y eran aspirantes a la candidatura “oficial” del SNTE 23.

Fue el secretario general el que decidió que Víctor Ortiz encabece a ese grupo y por ende, ahora todo mundo lo identifica como “su delfín”.

Por si fuera poco, desde la dirigencia del SNTE 23 se ha diseñado la agenda de proselitismo del “candidato oficial”, quien ni por asomo hace la más leve crítica a la gestión de Alejandro Ariza.