SMT inspeccionara taxis en Tehuacán para verificar que trabajen legalmente, anuncia CTM

Para asegurar que los taxis que circulan en Tehuacán trabajan en la legalidad, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) realizará una inspección a esas unidades, las cuales deben cubrir todos los requisitos que se les piden para brindar ese servicio, de no hacerlo, en un futuro se les negaría el derecho a circular así lo adelantó Fermín García Merino, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien llamó a ese sector a acudir voluntariamente a la revisión.

Esa acción, dijo, permitirá también para tener una especie de censo de los taxis que trabajan legalmente en el municipio, dado que hay muchos que laboran en la ilegalidad y otros más cuyas concesiones no corresponden a Tehuacán, explicó García Merino, al recordar que es alto el número de unidades que están irregulares.

Reconoció que habrá casos en los que los propietarios trabajan legalmente al tener su concesión, pero si auto ya es modelo atrasado y la ley solo permite unidades del 2015 en adelante, por lo cual están obligados a cambiarlas por un vehículo más reciente, algo que es difícil de conseguir en un plazo inmediato.

Además del modelo del vehículo, deben tener en regla su revista vehicular, el tarjetón, la licencia de conducir, la identificación del conductor y el seguro por accidentes, que tiene que estar vigente

No se trata de un operativo, será una inspección a la cual deben acudir todos los conductores y concesión arios con sus respectivas unidades; quien no pase esa supervisión no recibirá el holograma correspondiente, detalló Fermín García.

A decir del líder cetemista, no habrá en esta ocasión ningún decomiso de vehículos, sino solo la revisión y entrega de hologramas, de modo que confía en que se otorgará una prórroga para aquellos que no reúnan al 100 por ciento los requisitos.

Será durante el 26 y 27 de este mes cuando se realice esa revisión por parte de la SMT, al parecer será en una zona aledaña al Hospital General, porque es un amplio número de taxis los que se van a revisar.

Llamó a todos los taxistas a asistir para que se sometan de manera voluntaria a esa inspección, ya que se trata de una medida con miras a que todos laboren de acuerdo a lo que marca la ley, además de que de ese modo podrán subsanar cualquier falla que tengan en sus documentos y el holograma también servirá para dar certeza a los usuarios de que abordan taxis seguros.

Lee también: Insisten taxistas en regularización de unidades que laboran por plataforma digital