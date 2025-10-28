Martes, octubre 28, 2025
SMT declara “piratas” a plataformas de transporte ilegal que no sean Didi o Uber en Puebla

La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, durante la conferencia matutina donde advirtió sobre plataformas piratas.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, durante la conferencia matutina donde advirtió sobre plataformas piratas. Foto: ES Imagen
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado lanzó el martes una advertencia al confirmar que solo las plataformas Didi y Uber operan con la debida autorización y registro oficial como servicio de transporte en Puebla.​

Todas las demás aplicaciones que presten este servicio son consideradas totalmente piratas y operan de manera ilegal.​

Durante la conferencia matutina del martes, la titular de la SMT, Silvia Tanús Osorio, destacó el riesgo que representan estos servicios no regulados y su impacto negativo en el sector formal.​

“Las demás plataformas son totalmente piratas. Se están valiendo de la buena fe de las personas y representan una competencia desleal para los taxistas”, declaró la funcionaria.​

Tanús Osorio advirtió que el gobierno estatal actuará con rigor, al señalar que todas las unidades detectadas trabajando para plataformas irregulares serán retiradas mediante operativos.​

Aunque la secretaria se reservó los detalles de cuándo y dónde se realizarán estas acciones, aseguró que el objetivo es garantizar la seguridad y legalidad.​

Por esta razón, hizo un exhorto a la ciudadanía para que evite utilizar los servicios de transporte que operan sin registro. La principal preocupación es la falta de protección para los usuarios.​

Explicó que las unidades pirata no cuentan con la documentación adecuada ni, crucialmente, con los seguros necesarios.​

Por lo tanto, advirtió que, en caso de accidente o cualquier percance, los pasajeros de estas plataformas carecerían de respaldo legal y económico.​

Operación irregular se concentra en municipios clave

La titular de Movilidad y Transporte señaló que la operación irregular se concentra en varios puntos estratégicos de la entidad, donde la demanda coyuntural o la omisión de autoridades locales propician la ilegalidad.​

Informó que existe presión por parte de autoridades auxiliares de Tehuacán para permitir la entrada de rutas piratas, lo cual la SMT ha determinado que no será permitido, pues ya existe transporte público legalmente constituido.​

En el caso de Atlixco, mencionó que se ha detectado que, aprovechando la temporada de Día de Muertos, proliferan vehículos que ofrecen traslado sin legalidad.​

En Tepeaca, comentó que este municipio es un punto con problemas de proliferación de transporte irregular.​

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a los taxistas a ofrecer un precio justo y a la ciudadanía a preferir servicios regulados, asegurando que el gobierno busca proteger al ciudadano y la legalidad.

