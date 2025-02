Slim: reformas fiscales descomponen estabilidad macroeconómica

Ciudad de México. Carlos Slim Helú, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, se pronunció en contra de la implementación de una reforma fiscal en México, pues es un mecanismo que descompone la estabilidad macroeconómica y que ha quedado demostrado que no surte efectos ni beneficios a la población.

Contrario a ello, expuso el empresario más rico del país, el rumbo que ha tomado el nuevo gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum, que está enfocado en mantener las tasas de interés y la inflación en niveles bajos es el correcto, pues así, el futuro “puede ser muy bueno”.

“Las reformas fiscales no son buenas, quizá hay que arreglar cosas con las reformas, pero una reforma que aumenta el IVA o el ISR, que lo sube 5 por ciento ¿Qué pasa? Las empresas suben sus productos, si sube el IVA, sube el producto, y si sube el producto sube la inflación, si sube la inflación, sube la tasa de interés. “Puede que sea más alto pagar por la tasa de interés que por el aumento de impuestos y eso descompone descompone la estabilidad macroeconómica”, dijo Slim Helú este lunes en su conferencia de prensa anual, realizada en las instalaciones de Inbursa al poniente de la capital del país. “Actualmente, estoy muy optimista porque da la impresión de que la presidenta no está buscando zangolotear salarios, costos, horas, tal o tal. Recientemente habló de macroeconomía, dijo que si la tenemos estable no se nos va la inflación y está en niveles razonables.

“Si la macroeconomía está estable, sin brincar de un lado para otro, estamos convencidos de que el futuro puede ser muy bueno”, apuntó Slim Helú, cuyo consorcio tiene presencia en 49 países y da empleo a 395 personas.

Recordó que en el pasado “no hubo tanto cuidado con el crecimiento y el desarrollo, y a pesar de que hubieron “muy buenos tecnócratas, hubo 14 reformas fiscales”, que no se tradujeron en algún beneficio para la población.

De acuerdo con el magnate, cuya fortuna está valuada en unos 78 mil millones de dólares, en general, los países no crecen “porque no están invirtiendo”, crecer a uno o dos por ciento no es crecimiento.

Inversión de 25% como proporción del PIB, urgente

“Hay que invertir más de 25 por ciento (como proporción del PIB) este año y es algo urgente, entre sector privado y sector público (nacional y extranjero). Vamos a tener que invertir todos.

“Si logramos una inversión importante mejorará la economía del país”, expuso el magnate, tras hacer un recuento de la historia de las empresas integradas a su grupo, como son América Movil, Telmex, Carso Energy, Inbursa, Sanborns, entre otras.

Consideró que los sectores en donde se debe de invertir actualmente es infraestructura, producción de petróleo, telecomunicaciones, así como en temas relacionados con la inteligencia artificial y la energía eléctrica.

“Tenemos un entorno nacional muy bueno que si le agregamos la cuestión geográfica, que somos vecinos de Estados Unidos, y que Estados Unidos pasa una situación importante, delicada y problemática, con un super esfuerzo que debe hacer para corregir, que es ahí donde se habla del nearshoring”, detalló Slim, quien también se considera uno de los 20 hombres más ricos del mundo.

También puedes leer: Sin precedente, la ganancia de bancos por intereses: $1.6 billones en 2024

El IFT “no era tan autónomo”: Carlos Slim Helú

Slim Helú también dio su opinión respecto a la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo que, dijo, “no era tan autónomo, nunca nos dio (la concesión) de la televisión de paga”.

El también presidente honorario y vitalicio de América Móvil señaló que, en su momento, el IFT “nunca permitió” a su consorcio arribar a zonas del país en donde no había servicios de telefonía, pues se le clasificaba como monopolio.

“El IFT nunca nos dio la televisión de prepago y los presidentes tampoco, es un servicio que solamente no tenemos aquí (en México), tenemos Telmex, golpeada, pero que tiene una gran red en el país”, manifestó.

Criticó que sus competidores, como lo son AT&T o Telefónica, tienen costos menores o nulos para ofrecer servicios, mientras que sus firmas fueron consideradas como “monopolios”.

De hecho, rechazó que Telmex sea un monopolio, pues cuando hay dos competidores, uno siempre tiene una participación del mercado superior al 50 por ciento”.

“Telmex no tiene ninguna preponderancia, cero televisión de paga, en banda ancha debe tener como el 38 por ciento del mercado, lo que tiene es muchos teléfonos antiguos, que no se han cancelado y que no son objetivo del mercado. Tiene una desventaja, no lo han dejado dar servicio a sus clientes”, recalcó Slim.

Recomendó que la red de telecomunicaciones Altán y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “se deberían de juntar”.

Expresó que el nuevo regulador en materia de telecomunicaciones “nos diga que es lo que quiere… Si nos dice que seamos más chicos dejamos de invertir, pero no sin dejar de darles el mejor servicio a nuestros clientes, que nos digan cómo la quieren”.

Reprobó que la red compartida de Altán ofrezca servicios de telefonía y de internet en zonas metropolitanas y no en zonas urbanas en las que no hay servicios de este tipo.

Premios nobel “unos imbéciles”

Ante la referencia que hicieron los ganadores del premio Nobel de Economía de 2024, James A. Robinson, Daron Acemoğlu y Simon Johnson, de cómo se había hecho la adquisición de Telmex, Carlos Slim Helú calificó esto como una falsa acusación.

Ante su molestia, el empresario mexicano llamó a los premios Nobel de Economía como “imbéciles”.

El presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil, respondió a una pregunta sobre su opinión en un capítulo en el libro Por qué fracasan los países, en donde consideran que el empresario de incurrir en el capitalismo de cuates.

Al respecto, Slim Helú comentó que estos catedráticos “nunca han hecho una empresa y nunca han pagado una nómina”, por lo que no saben a ciencia cierta qué es emprender.

También puedes leer: Salarios dignos, meta lejana para la gran mayoría de los mexicanos