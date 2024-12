SITIAVW vive una de sus peores crisis internas y olvida la defensa de sus agremiados: CTM

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) está atravesando una de sus peores crisis internas, debido a que exlíderes como Rey David García Avendaño pretenden manipular a los obreros, señaló Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla (FTP-CTM).

Comentó que derivado de esos conflictos, se está descuidando la defensa de los derechos de los agremiados, al grado de algunos de estos han acudido a la central cetemista para solicitar asesoría cuando tienen problemas.

“Se están dando hasta con la cuchara, por temas económicos, están descuidando lo elemental, que son los derechos de los trabajadores. Eso puede reventar en un conflicto intersindical en los próximos meses, ya vi ahí las reuniones que tienen con organizaciones de otros lados y se está moviendo de una manera nada, nada habitual a lo que estamos acostumbrados y eso va a detonar en un movimiento sindical fuerte”.

El cetemista opinó que estos conflictos surgen porque los liderazgos dentro del SITIAVW no están capacitados y quienes fueron secretarios generales, no están respetando la regla no escrita de alejarse a de la vida del sindicato de la armadora germana.

“Hay uno de nombre Rey David, que es el que está haciendo toda la polémica intersindical y es el que está asesorando a algunos”, señaló Soto Martínez.

Rey David García Avendaño también es asesor del Sindicato Auténtico de Trabajadores de Audi México (Sautam), el cual obtuvo su registro en marzo de 2023.

Actualmente, dicho organismo gremial está prácticamente desaparecido y sus integrantes no gozan de simpatía entre los obreros de la firma de los cuatro aros, debido a que, entre otras situaciones, durante el estallamiento de huelga registrado en enero de 2024, estuvo alentando a los operarios a no salieran de sus áreas de trabajo, para que se declarara inexistente el movimiento.