SITIAVW vive su peor crisis interna; ha perdido la confianza de los trabajadores: Leobardo Soto

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, volvió a arremeter contra la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), encabezado por Hugo Tlalpan Luna, quien en enero próximo cumplirá dos de los cuatro años para los que fue electo.

El dirigente cetemista aseguró que la organización enfrenta su etapa más grave de tensión interna y pérdida de confianza entre los trabajadores: “El sindicalismo en Volkswagen sufre su más severa crisis, su más severa falta de credibilidad de la base trabajadora, y eso va a traer problemas muy serios”.

Soto Martínez explicó que la inconformidad entre los obreros crece ante la falta de transparencia en la gestión sindical y la carencia de información sobre temas laborales de relevancia.

El secretario general manifestó tener conocimiento de que actualmente hay más de dos grupos que se están organizando para las próximas elecciones y que también están buscando destituir a algunos miembros del Comité Ejecutivo.

El cetemista sostuvo que esa división muestra un desgaste profundo al interior del SITIAVW, que no responde al compromiso de representar los intereses de los agremiados.

Asimismo, criticó que a estas alturas la dirigencia sindical no haya clarificado a los obreros el tema de la posible salida de más de mil basificados de la planta de Volkswagen en Cuautlancingo. “Los trabajadores no saben, ni siquiera a estas alturas, quiénes son, ni en qué áreas se van a ir”, subrayó.

De acuerdo con Soto, aunque los directivos de Volkswagen han difundido información parcial sobre el tema, el sindicato encabezado por Tlalpan Luna no aclara los detalles, lo que agrava el malestar obrero.

“Nada más hacen un comunicado que con las nuevas leyes está prohibido”, dijo en referencia a la falta de comunicación del SITIAVW.

En ese tenor, Soto Martínez lamentó que las autoridades laborales y el mismo sindicato automotriz permitan un deterioro paulatino de los derechos laborales en la factoría de Puebla.

“Recuerden que la ley es muy clara: los derechos adquiridos en un contrato colectivo son irrenunciables y ese contrato colectivo ha ido a la baja”, enfatizó al exhortar a los trabajadores para defender sus conquistas sindicales.

La disputa en el SITIAVW ocurre a pocos meses de que el actual Comité Ejecutivo llegue a la mitad de su gestión, rodeado de crecientes tensiones internas, reclamos de rendición de cuentas y versiones sobre despidos masivos que podrían concretarse antes de finalizar el año.

La crisis sindical en Volkswagen Puebla, advirtió Soto, amenaza la estabilidad laboral de miles de empleados.