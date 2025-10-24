Viernes, octubre 24, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

SITIAVW vive su peor crisis interna; ha perdido la confianza de los trabajadores: Leobardo Soto

Llama a la base obrera a defender sus conquistas ante posibles mil despidos

Leobardo Soto Martínez criticó la gestión del dirigente del SITIAVW, Hugo Tlalpan Luna, por la falta de transparencia ante posibles despidos en Volkswagen Puebla.
Leobardo Soto Martínez criticó la gestión del dirigente del SITIAVW, Hugo Tlalpan Luna, por la falta de transparencia ante posibles despidos en Volkswagen Puebla. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, volvió a arremeter contra la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), encabezado por Hugo Tlalpan Luna, quien en enero próximo cumplirá dos de los cuatro años para los que fue electo.

El dirigente cetemista aseguró que la organización enfrenta su etapa más grave de tensión interna y pérdida de confianza entre los trabajadores: “El sindicalismo en Volkswagen sufre su más severa crisis, su más severa falta de credibilidad de la base trabajadora, y eso va a traer problemas muy serios”.

Soto Martínez explicó que la inconformidad entre los obreros crece ante la falta de transparencia en la gestión sindical y la carencia de información sobre temas laborales de relevancia.

El secretario general manifestó tener conocimiento de que actualmente hay más de dos grupos que se están organizando para las próximas elecciones y que también están buscando destituir a algunos miembros del Comité Ejecutivo.

El cetemista sostuvo que esa división muestra un desgaste profundo al interior del SITIAVW, que no responde al compromiso de representar los intereses de los agremiados.

Asimismo, criticó que a estas alturas la dirigencia sindical no haya clarificado a los obreros el tema de la posible salida de más de mil basificados de la planta de Volkswagen en Cuautlancingo. “Los trabajadores no saben, ni siquiera a estas alturas, quiénes son, ni en qué áreas se van a ir”, subrayó.

De acuerdo con Soto, aunque los directivos de Volkswagen han difundido información parcial sobre el tema, el sindicato encabezado por Tlalpan Luna no aclara los detalles, lo que agrava el malestar obrero.

“Nada más hacen un comunicado que con las nuevas leyes está prohibido”, dijo en referencia a la falta de comunicación del SITIAVW.

En ese tenor, Soto Martínez lamentó que las autoridades laborales y el mismo sindicato automotriz permitan un deterioro paulatino de los derechos laborales en la factoría de Puebla.

“Recuerden que la ley es muy clara: los derechos adquiridos en un contrato colectivo son irrenunciables y ese contrato colectivo ha ido a la baja”, enfatizó al exhortar a los trabajadores para defender sus conquistas sindicales.

La disputa en el SITIAVW ocurre a pocos meses de que el actual Comité Ejecutivo llegue a la mitad de su gestión, rodeado de crecientes tensiones internas, reclamos de rendición de cuentas y versiones sobre despidos masivos que podrían concretarse antes de finalizar el año.

La crisis sindical en Volkswagen Puebla, advirtió Soto, amenaza la estabilidad laboral de miles de empleados.

Temas

Más noticias

Internacional

Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...
Nacional

Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Canacintra considera “focos rojos” cuatro parques industriales por incremento de hasta 100% en incidencia delictiva

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) identificó como “focos rojos” de inseguridad a los parques industriales de Cuautlancingo, Chachapa, La...

SITIAVW vive su peor crisis interna, ha perdido la confianza de los trabajadores: Leobardo Soto

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, volvió a arremeter contra la dirigencia del Sindicato Independiente de...

Severa reestructuración en Volkswagen

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
De acuerdo con el periódico alemán Bild, que cita a fuentes del Grupo Volkswagen, se da a conocer que hay una severa crisis en el...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025