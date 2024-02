Sitaudi buscará aumento retroactivo en la próxima negociación, tras inconformidad con cambio de fecha en la revisión contractual

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) buscará que el próximo incremento salarial sea retroactivo al 1 de enero de 2025, luego de que fue cambiada la fecha de aplicación del alza para el 15 de junio de dicho año.

Así lo indicó el dirigente César Orta Briones, quien comentó que el 33.3 por ciento de obreros que votaron ayer en contra del acuerdo alcanzado entre empresa y el organismo gremial el 15 de febrero, fue porque precisamente estaban inconformes con perder casi medio año de mejora a su salario, toda vez que el actual convenio abarca 17.5 meses y no 12 como siempre ocurría.

“Siento que ese 33.3 por ciento hubo alguna molestia, tanto en el porcentaje como en algunos detalles, sobre todo el tema de recorrer la fecha de terminación de la revisión del primero de enero al 15 de junio, sobre todo porque no existe en este momento un retroactivo de ese periodo de 5 meses y medio para los trabajadores. Sin embargo, no es algo que esté escrito en piedra, en algún momento en la revisión salarial que tocará en mayo de 2025, para entrar el 16 de junio de 2025 ya con algún acuerdo, buscaremos ahí algún retroactivo o algún pago único con la empresa como para resarcir esa parte, ese daño o ese lapso que los trabajadores no tuvieron un aumento a partir del primero de enero de 2025”.