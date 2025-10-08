Se instalarán cámaras y arcos de seguridad en la México-Puebla para combatir el robo: Federación

El gobierno federal implementa un sistema de vigilancia integral en las principales carreteras de cuota del país, incluyendo la México-Puebla, para reforzar la seguridad y combatir el robo al transporte de carga.

Durante la Mañanera del pueblo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, anunció que se instalarán cámaras de videovigilancia y arcos de seguridad que monitorearán y registrarán información en tiempo real.

La estrategia de seguridad se llevará a cabo en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, incluyendo a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El sistema incorporará y centralizará información de múltiples fuentes, por lo que integrarán el monitoreo las cámaras ya existentes de Caminos y Puentes Federales.

Además, se instalarán cámaras adicionales y arcos capaces de detectar pesos y dimensiones, que también servirán para el registro vehicular.

La información de vigilancia de todas las autopistas operadas por concesionarios será centralizada en un único centro de mando para un monitoreo integral.

Cierres de accesos irregulares

Respecto al plan de cerrar los accesos irregulares en las autopistas, utilizados por delincuentes para huir tras los asaltos, el secretario reportó un avance de 60 por ciento.

El funcionario señaló que el proyecto, iniciado en las autopistas Puebla-Orizaba y México-Querétaro, se estima concluirá en aproximadamente dos meses más.

Esteva Medina enfatizó que estos cierres son trabajos de ingeniería mayor, que implican la construcción de muros de concreto o mampostería y la apertura de zanjas.

La estrategia de cierres se aplicará a todas las autopistas federales que lo requieran.