Sistema judicial entorpece juicio contra López Zavala por feminicidio: Monzón

Tras cumplirse siete meses del juicio oral contra Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, su hermana y abogada del caso, Helena Monzón, denunció nuevamente la violencia machista y las tácticas dilatorias que, asegura, tolera el tribunal de enjuiciamiento y que reflejan las deficiencias del sistema judicial en Puebla y en todo el país.

Durante las últimas dos audiencias, realizadas el martes y miércoles de esta semana, el tribunal incurrió en faltas graves, según la litigante, que evidencian la crisis de la impartición de justicia: se volvió a escuchar la confesión de Jair N., uno de los presuntos autores materiales del feminicidio, pese a que dicha declaración ya fue repetida en tres ocasiones ante un juez de control desde 2022.

“Hemos vuelto a hablar de la confesión de Jair N. para acreditar que fue ante un juez de control, y en tres ocasiones el juez de control de turno le informó de su derecho a no declarar”, explicó Monzón.

La audiencia número 68, celebrada el miércoles, estuvo marcada por la presentación del análisis pericial psicológico de la víctima. Durante este proceso, los abogados defensores de Javier López Zavala, señalado como autor intelectual, y de Jair N. y Silvestre N., presuntos autores materiales, incurrieron en actitudes misóginas al grado de que el tribunal tuvo que recordarles la obligación de aplicar la perspectiva de género.

“Han acabado teniendo que recordarle a las defensas lo que es la perspectiva de género. Me duele que mi madre haya tenido que ver el show de hoy. Y que sea normal en México”, lamentó Helena Monzón.

El caso de Cecilia Monzón no solo ha sido ampliamente cubierto por medios y acompañado por colectivos feministas, sino también condenado por el gobierno de España, país que desde hace tres años exigió al Estado mexicano justicia por el feminicidio de una de sus ciudadanas, ya que la activista contaba con nacionalidad española.

Consulta: Deslinda magistrada al TSJ de retrasos en juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón

Este jueves se celebra la audiencia número 69, marcada por la repetición de testimonios inconclusos que entorpecen el desahogo del proceso judicial, según ha señalado la abogada.

“Hace días que no empieza una audiencia con testigo nuevo; normalmente van arrastrando audiencias, de lo largos que son los interrogatorios. Hoy es uno de esos días”, denunció.

Aunque en septiembre Helena Monzón había declarado que el juicio se encontraba en su etapa final y confiaba en una sentencia condenatoria antes de las fiestas navideñas, la primera semana de noviembre transcurre sin avances visibles.

“Es como si cada paso para alcanzar justicia por Cecilia Monzón tuviera que costar el triple de tiempo y recursos… Parece que las condenadas somos mi madre, mi familia y yo, y no los asesinos de Ceci”, expresó.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, los juicios orales por feminicidio en el país superan, en promedio, el año y cuatro meses de duración, lo que representa una vulneración al derecho constitucional de una justicia pronta y expedita, considerando que los estándares internacionales fijan un máximo de un año para su resolución.

A ello se suma la impunidad en numerosos casos: según Yali Figueiras, asesora en Derechos Humanos y Género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla e integrante del colectivo Por las Mujeres de Puebla, entre 2021 y septiembre de 2025 se han registrado al menos 240 feminicidios probables que no han llegado a juicio.