Sionismo en guerra: la espina que no logra arrancarse

El ataque que Israel lanzó contra Irán el 13 de junio del presente año, al que días más tarde se sumaron ofensivas de Estados Unidos, marcó un nuevo capítulo en la expansión del sionismo. Los bombardeos a las instalaciones nucleares de Natanz, Fordow e Isfahan, así como a diversos objetivos civiles y militares en territorio iraní, provocaron la muerte de alrededor de 650 personas —entre militares, científicos, periodistas y civiles, incluidos varios infantes—, y dejaron un saldo de más de 2,000 heridos.

Irán respondió lanzando varios cohetes y cientos de drones sobre ciudades como Haifa y Tel Aviv. Las autoridades israelíes reportaron 30 personas muertas y 3,240 hospitalizadas. Para buena parte de la sociedad sionista de Israel, este episodio representó una victoria sobre el eje de la resistencia, como lo expresaron familiares de las organizaciones que exigen un acuerdo para liberar a los israelíes que el movimiento de resistencia islámica (HAMAS) mantiene cautivos: “Los logros contra Irán y otros frentes han generado un impulso histórico para traer de vuelta a casa a los 50 rehenes”.

Para Netanyahu —el asesino de Tel Aviv— y su banda de rufianes del partido de extrema derecha Likud, la guerra contra Irán significó una oportunidad para renovar la legitimidad de su proyecto sionista. En primer lugar, los doce días que duró el conflicto sirvieron para paralizar las movilizaciones en su contra, dado que se prohibieron las reuniones y manifestaciones públicas. Finalizada la ofensiva, los manifestantes solicitaron la intervención de Donald Trump para que se reuniera con Netanyahu y así avanzar en un posible acuerdo con HAMAS.

En segundo lugar, la guerra tocó fibras sensibles de la sociedad israelí, unificando bajo una misma bandera a los distintos espectros políticos del sionismo: desde sectores que se oponen a la coalición encabezada por Netanyahu, hasta las facciones de extrema derecha que respaldan sus políticas. En tercer lugar, el sionismo llevaba décadas planeando el ataque a las instalaciones nucleares iraníes, lo que dejó bien posicionada a la coalición liderada por el Likud ante la opinión pública.

Cuarto: para expandirse y consolidarse, el sionismo necesita que Oriente Medio permanezca sumido en el caos y la inestabilidad. De ese modo, justifica bombardeos —como los más recientes en Líbano, Siria e Irán— y consolida alianzas con regímenes que no amenazan sus intereses. Por esa misma razón, en medio del genocidio en Palestina, los sionistas decidieron atacar Irán: para agudizar la crisis regional y conseguir el respaldo de gobiernos internacionales, especialmente europeos.

En quinto lugar, la guerra permitió posponer los juicios por corrupción contra Netanyahu. Incluso Donald Trump declaró que, en el contexto actual, dichos procesos “carecen de fundamento legal o político”, pues Netanyahu habría contribuido a erradicar un “peligro mayor: el programa nuclear iraní”.

Sexto: mientras las Fuerzas de Defensa de Israel continuaban perpetrando el genocidio en Gaza, la atención de la comunidad internacional se centró en la guerra contra Irán. Durante doce días, el foco mediático se desvió de Palestina.

Sin embargo, los costos de la guerra generaron un amplio déficit en Israel. Según el sitio Financial Express, en la primera semana se gastaron 5 mil millones de dólares, y los costos diarios alcanzaron los 725 millones: 593 millones destinados a ofensivas y 132 millones a defensa y movilización militar. The Wall Street Journal reportó que el gasto diario en sistemas antimisiles osciló entre 10 y 20 millones de dólares. Por su parte, el Aaron Institute for Economic Policy (Israel) estimó que, de haber durado un mes, el conflicto habría costado más de 12 mil millones.

Ese fue el principal logro de Irán en la guerra de los doce días: elevar los costos del sistema antimisiles israelí. Irán demostró que posee un desarrollo tecnológico y una capacidad militar que, aunque inferior a la de Israel, puede dañar seriamente infraestructuras estratégicas.

Pero lo que aún mantiene fracturada a la sociedad sionista es la falta de un acuerdo para intercambiar prisioneros palestinos por los rehenes que HAMAS aún retiene. Esa sigue siendo la espina en el corazón del sionismo. ¡Viva Palestina libre!

Comunicado de colectivos independientes de Irán en oposición a la guerra y a las políticas belicistas

Ante la situación inestable y peligrosa que atraviesan hoy Irán y la región, los colectivos firmantes de este comunicado consideran su deber adoptar una postura común.

Las clases trabajadoras de Irán —trabajadores, docentes, enfermeras, jubilados y otros asalariados— no han obtenido ni obtendrán jamás ningún beneficio de la guerra, del aumento del militarismo, de los bombardeos contra el país ni de las políticas dominantes y explotadoras.

Los ataques militares de Israel y el bombardeo de cientos de objetivos en distintas zonas de Irán —incluyendo infraestructuras, lugares de trabajo, refinerías y zonas residenciales— forman parte de un proyecto belicista cuyo costo lo paga el pueblo llano, especialmente la clase trabajadora, con su vida, su sustento y su existencia.

La afirmación del Estado de Israel de no tener enemistad con el pueblo iraní no es más que una mentira y propaganda política. Tan solo ayer, el ministro de Defensa de Israel amenazó con “reducir Teherán a cenizas”. Las amenazas constantes de Trump y otros funcionarios estadounidenses, así como el respaldo total de los gobiernos occidentales a tales acciones, no han hecho más que aumentar la tensión, la inseguridad y la destrucción en la región.

Los gobiernos de Israel y Estados Unidos son responsables directos del actual genocidio en Gaza y de muchos otros crímenes en la región y el mundo. Las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales que hipócritamente se presentan como defensoras de la paz, pero que en la práctica guardan silencio ante estos crímenes, forman parte de esta misma estructura de dominación. El sistema capitalista global, su lógica centrada en el lucro y las potencias imperialistas son causas fundamentales de las guerras, las catástrofes humanas y la destrucción del medio ambiente.

La clase trabajadora iraní no sólo no obtiene ningún beneficio de la guerra, sino que estas guerras atacan directamente su vida y su seguridad. La continuación de las sanciones económicas, el destino de grandes presupuestos a asuntos militares y la limitación de las libertades conllevan una mayor pobreza, represión, hambre, muerte y desplazamiento para millones de personas.

Nosotros, los colectivos y activistas independientes laborales y populares de Irán, no tenemos ninguna ilusión de que Estados Unidos e Israel vengan a traernos libertad, igualdad y justicia —del mismo modo que tampoco tenemos ilusión alguna sobre la naturaleza y el accionar represivo, intervencionista, aventurero y antiobrero de la República Islámica.

Las trabajadoras y los trabajadores de Irán llevamos años luchando por obtener derechos mínimos y condiciones básicas de vida, pagando precios altísimos como prisión, tortura, ejecución, despido, amenazas y golpizas. Seguimos privados del derecho a organizarnos, reunirnos y expresarnos libremente. Los trabajadores y trabajadoras del país tienen toda la razón en estar indignados y hartos del gobierno de la República Islámica y de los capitalistas que durante más de cuatro décadas han acumulado riquezas astronómicas a costa de nuestra precariedad y falta de derechos. Todas las autoridades y organismos responsables de la represión y asesinato de trabajadores, mujeres, jóvenes y personas oprimidas de Irán deben ser juzgados y castigados por el propio pueblo oprimido.

Nuestra lucha como clase trabajadora es una lucha social y de clase. Esta lucha continuará con apoyo en nuestras propias fuerzas, en la continuidad de los movimientos de los últimos años —como los de “pan, trabajo, libertad” y “mujer, vida, libertad”— y en vínculo con el apoyo internacional de la clase obrera y de las fuerzas humanistas, libertarias e igualitarias.

La continuación del camino de guerra actual no traerá más que mayor destrucción, daños irreparables al medio ambiente y repetición de tragedias humanas. La clase trabajadora y el pueblo oprimido de Irán, al igual que las personas oprimidas de otros países de la región, son víctimas principales de esta situación.

Los colectivos firmantes de este comunicado hacemos un llamado a todos los colectivos obreros, organizaciones de derechos humanos, grupos pacifistas, activistas ambientales y fuerzas en favor de la paz en todo el mundo a alzar la voz unida para exigir el cese inmediato de la guerra, de los bombardeos, de las masacres de inocentes y de la destrucción del medioambiente, y a apoyar las luchas de los pueblos de Irán y de la región para poner fin al genocidio, la guerra y la represión.

Los pueblos de Oriente Medio necesitan el fin de las tensiones devastadoras entre las potencias regionales y globales, y el establecimiento de una paz duradera; una paz en la que las personas puedan decidir su destino mediante la organización, colectivos populares, la expansión de las protestas y la participación directa y masiva.

¡No a la guerra – No a las políticas belicistas!

El cese del fuego inmediato es nuestra exigencia urgente.

Sindicato de trabajadores de la empresa de autobuses de Teherán y alrededores

Sindicato de trabajadores de la fábrica de azúcar de Haft Tapeh

Trabajadores jubilados de Juzestán

Unión de Jubilados

Comité de Coordinación para la Ayuda a la Creación de Organizaciones Obreras

Grupo Unión de Jubilados

17 de junio de 2025

¨*Esta es la traducción de un comunicado sobre la guerra entre Israel e Irán. Creo que se posiciona muy bien respecto de lo que está pasando y las discusiones en torno de ella. Con la consigna de la clase trabajadora: Ni guerra entre los pueblos, Ni paz entre las clases. En condiciones defensivas: No al genocidio, no a la guerra, no a la represión.

Revolución o Guerra

Oscar Ochoa

Con la sombra de una guerra nuclear pendiendo sobre la cabeza de toda la población a nivel global, hoy más que nunca es necesario enfrentar la disyuntiva fundamental sobre la dirección en que la violencia desatada por el capitalismo internacional, en esta fase neocolonial, nos ha colocado: revolución o guerra.

Una revolución social que involucre a todos los de abajo: trabajadores del campo y la ciudad, trabajadores migrantes, pueblos ancestrales, colectivas feministas, anticapitalistas, colonias populares, defensores del territorio en todo el planeta, entre otros. Esto, o la guerra, una guerra que beneficia a unos pocos a costa de la vida de millones de personas si el conflicto sionista-iraní involucra a más Estados, lo que al momento de escribir estas líneas está sucediendo, este sábado 21 de junio de 2025.

La revolución de los de abajo, sin fronteras ni países, porque la clase capitalista nos ha demostrado que la patria es una divisa con la cual medran en momentos de guerra y a la cual invocan para incrementar sus ganancias en tiempos de paz. La revolución será una confrontación directa contra las clases capitalistas, que en tiempos de paz llaman a la democracia (liberal), colocando gobiernos a modo cuando las cosas marchan bien para ellos, pero que sin miramientos quitan con golpes de Estado y genocidios, erigiéndose como comandantes en jefe, cuando sus intereses se ven afectados irremediablemente.

La revolución es de los de abajo contra los de arriba por liberarse de la explotación asumiendo las consecuencias con previo conocimiento, la guerra es de los de arriba contra los de abajo incrementando sufrimientos y penas para los de abajo. La revolución atenta contra el estado de cosas imperantes en todo el mundo, atacando al capital en cualquier lado del mundo; la guerra sólo aumenta dicha situación de injusticia y dolor, clamando por el bien de la patria incrementando las ganancias de corporaciones armamentistas.

La violencia, si ha de ser necesaria, que sea en contra de ese reducidísimo sector social global que detenta el total de la riqueza acumulada sin trabajo alguno. Si la violencia ha de ser necesaria, que sea revolucionaria más para defender que para atacar, pero si es utilizada por los gobiernos-corporaciones buscando eliminar poblaciones enteras y arrasando con territorios por acrecentar sus ganancias, entonces será necesario enfrentarla con resistencia, audacia y creatividad, porque todavía hay humanidad entre los muchos rebeldes que no se han vendido ni rendido.

La revolución es necesaria hoy más que nunca porque la vida del planeta depende de ello, porque la demencia acumulativa se ha filtrado incluso entre los de abajo, que fantasean con ser clase media, empujados por el individualismo y el consumismo. Somos la clase trabajadora, hacemos el mundo y éste será nuestro tomando la revolución en nuestras manos, con organización, fuerza, ternura y rebeldía.

Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. La guerra siempre invoca nobles motivos, se matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzará. Ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios y dispuestos a maquillar el horror de la verdad.

Eduardo Galeano

También puedes leer: La moda que envenena el planeta (El neocolonialismo de la ropa desechable).

Sin sombra

(Para Heriberto Salas, sin sombra)

Caminas bajo la lluvia y no te mojas.

Sin sombra y sin reflejo

acudes a los parques y cerros

a buscar tu huella,

buscas en la silla tu ceniza.

¿Dónde vienen esos pasos

que ya no suenan?

Sabemos que estas aquí porque te nombramos

y somos pronunciados por tu voz

que nos vibra en el pecho.

Fantasma no, porque no es ilusa la memoria

Eres evocación del ánimo

que penetra los enseres cotidianos.

Sabemos que viniste

a desayunar con nosotros.

Para verte sin sombra

apagamos el sol una hora.

Limpiaste el plato con apetito.

Sin verte con los ojos,

platicamos de todo

y chocamos las tasas de café

feliz la mirada, sonrientes.

Eso basta por hoy, aunque nos hagas falta,

la lluvia regresa

y va a mojarte sin sombrero.

No habrá reflejo ni huellas,

en la vereda.

Sabemos que estuviste aquí. Volverás.

Vamos corre, la lluvia arrecia, hasta pronto.

Ricardo Landa, julio-2025

(Imagen del compa Heriberto Salas Amac en el 5º. Aniversario de su partida)

www.elzenzontle.org

zenzontle2004@gmail.org

zenzontle@elzenzontle.org