Sindicatos disputan a balazos contratos por autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan: MBH

Los trabajos en la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan no están detenidos pero los sindicatos que se disputan el contratos a balazos, aseguró el gobernador Luis Miguel Barbosa, quien dijo que no se permitirán abusos de organizaciones gremiales.

“Los trabajos de la segunda etapa de la autopista Cuapiaxtla-Cuanopalan no se han detenido, pues ya se volvió un asunto de complicación la participación de los sindicatos, que ya se volvieron ahora no solamente transportistas, se pelean las obras a balazos en todo el país eh, se volvieron verdaderos grupos violentos los sindicato, pero yo les digo a ellos que aquí se dediquen a trabajar y que no vamos a permitir que aquí bloqueen ninguna vía por sus conflictos entre sindicatos, entre gremios, pero está moviéndose, mantenemos comunicación nosotros con el concesionario (…) y con las empresas vinculadas a ellos y está caminando”, expresó el mandatario.

El gobernador de Puebla también consideró que es necesario reparar la autopista a Perote.

En otro tema, al subrayar que la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Coordinación General de Protección Civil Estatal, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), coordina acciones para prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2 entre las y los poblanos, la titular de la dependencia, Ana Lucía Hill Mayoral detalló que, en las últimas 72 horas, fueron realizados 117 operativos en 34 giros comerciales, con resultado de dos clausuras por incumplimiento de las normas sanitarias.

En la conferencia de prensa que preside el mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, la secretaria agregó que, gracias a este tipo de acciones, la cuarta ola de contagios en la entidad ha ido en descenso, y anunció que continuarán con los trabajos interinstitucionales de manera permanente.

Por otra parte, refirió que la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como la de Seguridad Pública, realizaron 89 supervisiones al transporte público, y ejecutaron acciones de promoción de medidas sanitarias en 25 unidades del sistema RUTA.

Finalmente, Hill Mayoral confirmó que una persona privada de la libertad permanece bajo tratamiento médico y aislamiento en el centro penitenciario de origen, tras dar positivo a Covid-19 en días recientes.