Sindicatos denuncian que Gerónimo Lara, coordinador del IMSS-Bienestar favorece al SNTSA

Favoritismo hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), del cual emana; trato déspota, mala comunicación e incapacidad para resolver los problemas, han caracterizado la gestión de Gerónimo Lara Gálvez, quien desde el 29 de noviembre de 2023 es el coordinador del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar en el estado de Puebla, de acuerdo a dirigentes sindicales del sector salud. Miguel Ángel Uriarte Serrano, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Motrasesa), señaló que la principal muestra de que el funcionario no ha hecho un buen trabajo, es el desabasto de medicamentos en hospitales, que llega a ser hasta de 80 por ciento.

Pero además, en el ámbito laboral, subrayó que suele ser déspota, grosero y nada amable con los trabajadores, mostrando solo afinidad con el SNTSA -dirigido por Julio Alfredo García-, del cual fue secretario de Relación Institucional, para posteriormente llegar a la dirección de Operaciones de la Secretaría de Salud y luego a una subsecretaría, de la cual pasó a la coordinación del OPD.

“Tiene más tendencia al sindicato del SNTSA, que ya no tiene ninguna autoridad dentro del IMSS-Bienestar y defiende más la postura del sindicato que los compañeros que son propios trabajadores del IMSS-Bienestar”, sostuvo.

En ese tenor, José Luis Aguirre, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de la República Mexicana, coincidió en que Lara Gálvez no hace las gestiones necesarias para que no falten insumos en las unidades hospitalarias y centros de salud. Pero además, dijo, no ha sido capaz de dejar en claro los alcances del OPD y de la Secretaría de Salud, lo que se presta a confusiones que afectan al personal.

“Dice uno ¿ahora con quién voy o quién me autoriza esto? ¿Con los de IMSS-Bienestar o los de la secretaría? Porque la secretaría sigue existiendo, con menores trabajadores o menor número, pero siguen existiendo… Si yo tengo un permiso económico, por decir algo, ¿con quién lo gestiono? Tengo que ir a recursos humanos, sí ¿pero con cuál? Hay una falta de coordinación laboral dentro de las autoridades”.

Podría interesarte: Más de 30% cayó la exportación en Audi un mes antes de aranceles; se arguye falta de componentes.

A pesar de que no tiene ninguna representación ante el IMSS-Bienestar, el SNTSA realiza propuestas para que el personal sea basificado, denunció Daniel Méndez, secretario general del Sindicato Mexicano de Salud (Simesa) en el estado de Puebla. Comentó que por el momento no tienen conocimiento de las plazas hayan sido vendidas, pero sí es una realidad que Gerónimo Lara sigue mostrando preferencias por el sindicato que dirige Julio Alfredo García. “Sigue siendo el sindicato (SNTSA) quien en un momento les da propuestas para que sean contratados por IMSS-Bienestar. No sabemos si cobran esas propuestas, pero sigue alguna práctica de algún modo en meter gente recomendada”.

Por otra parte, exhibió que en la gestión de Gerónimo Lara, el IMSS-Bienestar se ha caracterizado por no replicar los oficios con indicaciones o convocatorias, por lo que trabajadores han quedado excluidos de beneficios que promueve el mismo OPD a nivel nacional. Dos casos puntuales que señaló es el de “tiempo por tiempo”, que permite al personal que en alguna jornada laboral pueda ser suplido por algún compañero. Pese a que está permitido, en el estado de Puebla se ha argumentado que no tienen el oficio y, por tanto, no lo autorizan. Otro caso es el de un ahorro solidario; el argumento fue el mismo: que –presuntamente- no llegan los documentos con esas indicaciones.

“No replica, los oficios y Recursos Humanos dice: no tengo oficios y como no tengo, no te lo puedo respetar. Hay muchas cosas que las vienen retrasando o bajando uno o dos días antes de la fecha límite para que nosotros los podamos acatar o no tengamos la oportunidad de participar en algunas cosas”. Daniel Méndez agregó que sigue habiendo acoso y persecución por parte de autoridades, específicamente de Recursos Humanos, desde donde se bloquean días de descanso, se obliga al personal a firmar documentos en los cuales se especifica que no está asegurado el pago si es que laboran en días de asueto o amagan a los empleados con correrlos si no laboran en fechas en las que tienen derecho a no trabajar.

Te puede interesar: 36 municipios de Puebla están “anormalmente secos”; puede haber retrasos en siembras o crecimiento de cultivos: Conagua.