Sindicato se equivocó de razón social, por lo que convenio firmado con Uriarte Talavera no es válido, indica la empresa

Uriarte Talavera no reconoce el convenio firmado en junio pasado con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria, Comercios y Servicios en General, Similares y Conexos del Estado de Puebla “Vicente Lombardo Toledano” debido a que la razón social que aparece en el mismo, es decir Uriarte Talavera S.A. de C.V. no es la que tiene contratados actualmente a 102 trabajadores (de base y de confianza) manifestaron representantes de la empresa que pidieron no se publicara su nombre.

Los mismos indicaron que la redacción del acuerdo estuvo a cargo del mismo organismo sindical adherido a la Froc-Croc labor, y que por tanto la responsabilidad recae en el mismo y no en la compañía de elaboración de productos de talavera.

Añadieron que está última tiene contratados a los trabajadores bajo la razón social Talavera Certificada Poblana, la cual no ha cambiado desde 2010, año en el que Luis Ángel Casas Arellano adquirió la empresa.

Indicaron que la parte patronal tiene interés de firmar otra vez el convenio, pero con nuevas especificaciones que, indicaron, estén acordé a la realidad después de la epidemia de Covid-19, como por ejemplo, quitar el apartado de pagar obligatoriamente 16 días de utilidades, pues refirieron que la Uriarte Talavera lleva dos años sin ganancias.

Asimismo, indicaron que no hay adeudos pendientes con el IMSS o con el Infonavit. Acotaron que con este último se firmó un convenio para pagar en 12 parcialidades las aportaciones patronales, ya que fue una facilidad que brindó el instituto, y todas han sido cubiertas.