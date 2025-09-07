En asamblea, conforman el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México

En el auditorio del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, proveedora de logística de Volkswagen de México, fue constituido este domingo el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México. El nuevo gremio, asesorado por Aarón Espinoza, líder del sindicato de Seglo y respaldado por la Unión Nacional de Trabajadores, busca autonomía y representa una alternativa en la organización laboral de la empresa.

En contraste con el Sindicato Vicente Lombardo Toledano de la FROC-Conlabor, que cobra 3 por ciento de cuota sindical, el Sindicato Único anunció que su cuota será de 2 por ciento.

Espinoza denunció que la empresa intentó que no se llevará a cabo la asamblea este día, pues a través de supervisores ordenó a los trabajadores no asistir.

“Ahora podrán decidir su propio futuro y revisar sus contratos conforme a ley, sin injerencia de estructuras externas”, puntualizó Espinoza.

El nacimiento del sindicato único marca un cambio en el sector logístico, pues los empleados esperan que la nueva organización sindical beneficie a toda la plantilla, fomente revisiones contractuales democráticas y se convierta en referente para otras empresas.

