Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

En asamblea, conforman el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México

Acuerdan el cobro de 2% de cuotas sindicales

En asamblea, conforman el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México
Asamblea de Sesé en Puebla da origen al Sindicato Único, con cuota sindical de 2 por ciento y asesoría de Espinoza
Patricia Gutiérrez Rodríguez

En el auditorio del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, proveedora de logística de Volkswagen de México, fue constituido este domingo el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Sesé de México. El nuevo gremio, asesorado por Aarón Espinoza, líder del sindicato de Seglo y respaldado por la Unión Nacional de Trabajadores, busca autonomía y representa una alternativa  en la organización laboral de la empresa.

En contraste con el Sindicato Vicente Lombardo Toledano de la FROC-Conlabor, que cobra 3 por ciento de cuota sindical, el Sindicato Único anunció que su cuota será de 2 por ciento.

Espinoza denunció que la empresa intentó que no se llevará a cabo la asamblea este día, pues a través de supervisores ordenó a los trabajadores no asistir.

“Ahora podrán decidir su propio futuro y revisar sus contratos conforme a ley, sin injerencia de estructuras externas”, puntualizó Espinoza. 

El nacimiento del sindicato único marca un cambio en el sector logístico, pues los empleados esperan que la nueva organización sindical beneficie a toda la plantilla, fomente revisiones contractuales democráticas y se convierta en referente para otras empresas.

También puedes ver: Trabajadores de Sesé conforman coalición para crear un nuevo sindicato

Temas

Más noticias

Nacional

Brinda consulado de México en Atlanta asistencia a 23 connacionales detenidos en redada de ICE

La Jornada -
El Consulado General de México en Atlanta informó este sábado que brinda asistencia a 23 connacionales detenidos durante el operativo migratorio realizado el pasado...
Internacional

La Global Sumud Flotilla, “forma de presión para que Europa reaccione”

La Jornada -
Madrid. Gabriela Serra, nacida en Mataró, España, en 1951, es una de las organizadoras y vocera de la Global Sumud Flotilla, la “acción no...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Productores, artesanos y marchantes hacen trueque en Cholula; la tradicional cambia es este 8 de septiembre

Paula Carrizosa -
“Esto es lo que se cambia”, dice orgullosa doña Sofía Aguilar al mostrar una bolsitas con arroz y frijoles que intercambió por una ollita...
00:00:41

Sujetos en moto atacan a balazos a dos hombres en autolavado de San Sebastián Aparicio; uno muere

Isaí Pérez Guarneros -
Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego esta tarde contra dos hombres en un autolavado de la junta auxiliar de San Sebastián...

Abdala difunde en redes sociales su imagen junto con sus acciones como delegado de programas federales

Efraín Núñez -
Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de programas federales en Puebla y exdiputado federal, ha intensificado la difusión de su imagen y acciones gubernamentales en redes...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025