Gana Sindicato Independiente la reinstalación de 11 trabajadores de la Secretaría de Salud despedidos en el morenovallismo

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en Puebla, ordenó a la Secretaría de Salud del estado la reinstalación y pago de salarios caídos de 11 de las 80 plazas laborales que el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud disputa en los tribunales federales, desde el sexenio pasado.

Los beneficiados son trabajadores que entraron a laborar mediante contratos por tiempo determinado, de manera continua y hasta el momento de la presentación de la demanda, durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle.

Se trata de Yemina Muñoz Flores, auxiliar de Enfermería; Gregorio Parada Ramírez, Apoyo Administrativo en Salud A4; Ana Sugey de la Cruz Hernández, Enfermera general; Gilberto Soto Román, Técnico Laboratorista “A”; y Maribel Hernández Martínez, Cirujano Dentista “A”.

Además de Jazmín Flores Gómez, Auxiliar de Enfermería “A”, Sara Olivia Valle Juárez, Enfermera General Titulada “B”, Rosmilda Mendizábal Gutiérrez, Auxiliar de Enfermería “A”, Adriana Morales Ruiz, Auxiliar de Enfermería “A”, Heidi Azucena Obispo Mata, Médico General, y Amelia Lucas Contreras, Auxiliar de Enfermería “A”.

La mayoría de los trabajadores fueron despedidos de manera injustificada entre los años 2013 y 2014, en la gestión del mandatario panista.

El juicio de amparo directo número 487/2019 fue promovido por el dirigente sindical en Puebla, Damián Córdova Ortega, en contra del laudo dictado por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje local.

En entrevista, el líder sindical informó que ya se interpusieron cuatro bloques de amparos, cada uno de 20 juicios, para reclamar a la Secretaría de Salud se les reconozca al mismo número de trabajadores su antigüedad laboral.

El dirigente adelantó que en los próximos días se interpondrá un quinto bloque de demandas contra la Secretaría de Salud, y ya trabajan en un sexto juicio en beneficio de al menos 120 trabajadores.

Córdova Ortega informó que mantiene diálogo con el Departamento de Recursos Humanos para que se reinstalen a tres trabajadores que despidieron con el inicio de la nueva administración, quienes tienen cuatro años de antigüedad como contrato.

“La Secretaría no debería exponerse a juicios laborales, donde tendrán no sólo que pagar los salarios caídos cuando un trabajador no produjo, sino también los daños causados”, advirtió.